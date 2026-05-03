‘Zurdo’ Ramírez abandonó en camilla la Arena: ¿Cuál es su estado de salud tras pelea contra Benavidez?

Tras su pelea contra David Benavidez, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez abandonó la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en una camilla y fue llevado a un hospital.

En el sexto de doce rounds, la pelea fue detenida por nocaut técnico, con lo que el ‘Monstruo’ se quedó con los títulos de la AMB y la OMB en el peso crucero.

¿Cómo se encuentra ‘Zurdo’ Ramírez tras su pelea contra Benavidez?

Luego de seis asaltos favorables para Benavidez, ‘Zurdo’ Ramírez fue retirado en camilla. El mazatleco mantenía los brazos en alto, con las manos en la parte trasera de la cabeza, según se aprecia en las imágenes del momento.

“Me da mucha lástima verlo así. Es un muy buen amigo mío, pero así es el boxeo, no se juega”, expresó Benavidez para Box Azteca.

En las imágenes finales de la pelea se podía observar que uno de los pómulos del ‘Zurdo’ terminó muy inflamado, producto del brutal castigo que le propinó el ‘Monstruo’.

Un portavoz de la promotora de Gilberto, Golden Boy, aseguró que el boxeador se encuentra bien tras la pelea y que, de momento, no hay indicios de fractura.

“Está de buen ánimo y tiene el ojo inflamado. Por ahora no hay indicios de fractura”, dijo en una declaración recogida por The Sun.

Así fue la pelea de ‘Zurdo’ vs. Benavidez

El mexicoamericano David Benavidez se convirtió en el primer boxeador en ganar campeonatos en 168, 175 y 200 libras, al noquear a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez a los 2:59 del sexto asalto para conseguir dos títulos en la noche del sábado.

Benavidez (32-0, 26 nocauts) no solo se mantuvo invicto, sino que verificó por qué era favorito luego de enviar dos veces a Ramírez a la lona.

Benavidez, incluso cuando Ramírez lo hacía retroceder, conectó sus características combinaciones rápidas, castigando principalmente la cabeza y el rostro de su rival.

Un derechazo en el cuarto asalto tambaleó a Ramírez, y el dominio de Benavídez se conformó con la caída al final del round; ‘Zurdo’ se fue a la lona sobre su rodilla izquierda. Dos asaltos después, Ramírez volvió a caer de rodillas. Esta vez, la pelea terminó.

Benavidez pidió una pelea a ‘Canelo’ Álvarez, sentado a pie de ring, con la esperanza de concretar un enfrentamiento, pero Álvarez no ha aceptado.

Benavidez señaló entre ovaciones: “Veo a Canelo en el recinto”, y sostuvo que deberían enfrentarse.

Los aficionados a Benavidez no han olvidado que ‘Canelo’ no ha aceptado la pelea con David. Álvarez, con una camiseta negra de apoyo a Munguía, fue abucheado las tres veces que apareció en la pantalla gigante. Benavidez recibió aplausos cuando lo mostraron durante los preparativos previos al combate.

En el combate coestelar, por el campeonato supermediano de la AMB, el mexicano Jaime Munguía (46-2, 35 nocauts) sorprendió al monarca y su compatriota Armando Reséndiz (16-3, 11 nocauts) al imponerse por decisión unánime. Reséndiz era favorito, pero Munguía —excampeón superwelter de la OMB— fue el agresor desde el inicio y ganó con tarjetas de 117-111, 119-109 y 120-108.

“Se siente increíble tener este cinturón de campeón conmigo, pero esto es solo el comienzo. Estoy emocionado por lo que viene. Estamos listos para grandes desafíos y grandes peleas”, señaló Munguía.

Con información de AP.