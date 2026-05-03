‘Sale más caro el caldo…’: Los exorbitantes precios para llegar a los estadios del Mundial 2026 en EU

Ir a un estadio en Estados Unidos costaría hasta 225 dólares o 3 mil pesos para el Mundial 2026. (Fotoarte | El Financiero / quiggyt4 / Shutterstock.com).

¡Árbitro, esos precios! A mes y medio de que comience el Mundial 2026, cuya inauguración está a cargo del partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Estadio Banorte, la afición ya tiene armada la jugada: vuelos, hospedaje y rutas para llegar a los estadios.

Sin embargo, nadie pensó que acudir a un estadio en Estados Unidos costaría hasta 225 dólares o 3 mil pesos mexicanos, prácticamente lo mismo que un boleto de avión a Puerto Escondido, Oaxaca. En el Mundial 2026, el costo del traslado local juega en otra liga.

Turistas internacionales ya lo resienten en la cartera: el transporte urbano en ciudades como Nueva Jersey, Nueva York y Boston es un rival difícil.

Sin embargo, la cartera puede recibir tiempo extra y ‘respirar’ si acuden a partidos del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde moverse en transporte público no costará más de 100 pesos por persona.

Artistas locales diseñaron 40 esferas con motivo del Mundial de Futbol que llegará a la ciudad de Monterrey. (Cuartoscuro). (Gabriela Pérez Montiel)

¿Qué estadios tendrán partidos del Mundial 2026 en México y EU?

El Mundial 2026 contempla partidos en ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. En nuestro país, estos serán los estadios que participan:

Estadio Ciudad de México: Será sede de 5 partidos del Mundial 2026,

Estadio Guadalajara: Se jugarán partidos de fase de grupos y el segundo partido de México,

Estadio Monterrey: Se jugarán partidos de fase de grupos.

¿Cuáles son los estadios de EU que tendrán partidos del Mundial 2026?

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium.

Boston: Gillette Stadium.

Dallas: AT&T Stadium.

Filadelfia: Lincoln Financial Field.

Houston: NRG Stadium.

Kansas City: Arrowhead Stadium.

Los Ángeles: SoFi Stadium.

Miami: Hard Rock Stadium.

Nueva York/Nueva Jersey: MetLife Stadium, donde habrá ocho partidos y se realizará la final.

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium.

Seattle: Lumen Field.

¿Cuánto cuesta llegar a los estadios del Mundial 2026 en México?

‘La vieja confiable’ para muchos capitalinos es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que tiene un costo de 5 pesos.

Además, se suman sistemas de transporte sustentable, como el Metrobús, Tren Ligero y Cablebús, cuyas tarifas no exceden los 10 pesos por persona.

Por ello, moverse por la CDMX resulta ser bastante costeable y barato para el turismo nacional y extranjero que se dé cita para asistir a alguno de los partidos del Estadio Ciudad de México, nombre que se dará al Estadio Banorte durante la Copa del Mundo de la FIFA.

El sistema de Transporte del Tren Ligero tiene un costo de 3 pesos. (Cuartoscuro).

¿Cuánto cuesta llegar al Estadio Banorte en CDMX?

La ruta directa para llegar al antes conocido como ‘El Coloso de Santa Úrsula’ es tomar el Metro y transbordar a la Línea 2 o azul, que va de Cuatro Caminos a Taxqueña

El pasaje cuesta 5 pesos y el acceso es con la Trarjeta de Movilidad Integrada, que se adquiere en cualquier estación del Metro por 20 pesos.

Después de llegar hasta Taxqueña se transborda al Tren Ligero, que tiene un costo de 3 pesos. Te bajas en la estación ‘Estadio Azteca’ y listo, estás frente al Estadio Banorte.

El costo total del viaje es de 36 pesos con todo y la adquisición del la Tarjeta de Movilidad.

También existe la opción de llegar en taxi, Uber o DiDi desde cualquier punto de la CDMX, pero hay que considerar tarifas dinámicas y el tráfico sobre Calzada de Tlalpan y otras vialidades.

¿Cuánto cuesta llegar al Estadio Akron en Guadalajara?

Guadalajara también se está preparando para el Mundial 2026 en términos de movilidad. Por ello, hace algunos días presentaron ‘Ride al Estadio’, una alternativa de transporte para llegar al Estadio Akron en junio y julio.

Con esta estrategia se busca que los traslados sean más ágiles a la zona del estadio, ya que no se permitirá el acceso de vehículos particulares.

Las unidades saldrán de 10 puntos de la ciudad y solo estarán disponibles para quienes tienen boletos para los partidos del Mundial 2026.

La venta de estos pasajes inició el 28 de abril en la plataforma Boleto Móvil y el costo es de 500 pesos por persona.

Algunos de los puntos de salida al Estadio Akron serán:

Auditorio Telmex.

Plaza Patria.

Expo Guadalajara.

Chaoultepec.

Aviación.

Galerías.

¿Cuánto cuesta llegar al Estadio BBVA en Monterrey?

Para llegar al estadio al norte del país puedes considerar tomar el Metrorrey. Deberás bajarte en la estación ‘Exposición’ de la Línea 1, para después caminar por el ‘Puente del Bailarín’.

El costo de este sistema de transporte es de 9.90 pesos por persona. El sitio web Rome2Rio explica que deberás adquirir la tarjeta recargable ‘Me muevo’, que tiene un costo de 20 pesos.

Para ahorrarte la caminata puedes tomar las rutas de autobús 223, 93, 83 y 214, que te dejan afuera del estadio. El costo es de 17 pesos.

¿Cuánto cuesta llegar a los estadios del Mundial 2026 en EU?

Un reportaje de Bloomberg establece que llegar a los estadios en Estados Unidos será costoso, además de que se llevará bastante tiempo.

Si quieres ahorrar tiempo de traslado a los estadios de Nueva York y Boston, una opción es moverte en helicóptero para sobrevolar el tránsito, lo que tiene un costo de hasta 30 mil dólares para un grupo de ocho pasajeros.

Las alternativas económicas pueden ser que rentes un auto o uses Uber, aunque debes considerar las tarifas dinámicas y el precio de los estacionamientos.

Por ejemplo, un estacionamiento cerca del MetLife Stadium de Nueva Jersey tiene un costos de 225 dólares.

En Boston, para ir al Gillette Stadium también existe la opción de usar el tren, pero las tarifas se incrementarán a 150 dólares o 2 mil 660 pesos de ida y vuelta. El gobierno implementará autobuses especiales de 80 dólares o mil 400 peso el pasaje.

En Los Ángeles estos son los precios del transporte:

Trayecto en autobuses, 1.75 dólares o 31 pesos.

Estacionamiento de 250 dólares o 4 mil 300 pesos.

En Filadelfia habrá viajes gratuitos de regreso en tren, tras pagar 2.90 dólares o 50 pesos. En Atlanta los horarios del transporte público se ampliarán y sumarán personal para que oriente a los aficionados.

Con información de Bloomberg.