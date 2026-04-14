¿Es boleto redondo, verdad? Nueva Jersey planea cobrar 100 dólares el viaje en tren durante el Mundial 2026

Además de Nueva Jersey, la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts, que opera el transporte público en el área de Boston, planea cobrar 80 dólares por boletos redondos de tren entre South Station y el estadio Gillette. [Fotografía. Shutterstock]

New Jersey Transit considera cobrar a los usuarios más de 100 dólares por boletos de tren de ida y vuelta entre la estación Penn de Nueva York y el estadio MetLife durante los partidos del Mundial 2026, según una persona con conocimiento del tema.

Esto representaría un aumento de más de siete veces respecto al precio habitual de un boleto redondo para adultos.

“Los precios de los boletos para el transporte en días de partido aún no están definidos”, señaló John Chartier, portavoz de NJ Transit, en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Sin embargo, como ha indicado claramente el gobernador, el costo de los ocho partidos no recaerá en nuestros usuarios habituales. Podemos confirmar que el costo total para la agencia es de aproximadamente 48 millones de dólares por los ocho encuentros”.

Un portavoz del comité anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey reiteró esa postura y afirmó que los precios todavía no están confirmados.

Se espera que la decisión final se tome en los próximos días, según The Athletic, que reportó primero la propuesta con base en fuentes cercanas al tema.

Aun así, la propuesta generó críticas entre legisladores de Nueva York, incluida la gobernadora Kathy Hochul, quien calificó el precio superior a 100 dólares como “excesivamente alto”.

Añadió que un aumento similar “no ocurrirá” en la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que opera el metro, autobuses y trenes de cercanías de la ciudad. No existen trenes de la MTA que conecten la ciudad de Nueva York con el estadio MetLife, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

El senador de Nueva York Chuck Schumer pidió a la FIFA que cubra los costos de transporte para las ciudades y estados sede.

“Es posible que NJ Transit se vea obligada a cobrar a los aficionados más de 100 dólares por un viaje en tren que normalmente cuesta 13, debido a que el acuerdo de sede con la FIFA traslada los costos adicionales de transporte y seguridad a los estados y ciudades, mientras la FIFA conserva los ingresos por boletos, transmisiones y concesiones”, indicó Schumer en un comunicado. “Eso no es una asociación, es una presión indebida, porque los boletos del Mundial ya cuestan una fortuna para los aficionados”.

NJ Transit no es la única agencia que contempla aumentar tarifas de cara al Mundial de 2026 de este verano. La Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts, que opera el transporte público en el área de Boston, planea cobrar 80 dólares por boletos redondos de tren entre South Station y el estadio Gillette, en Foxborough, durante los días de partido.