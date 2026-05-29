‘Estafa Maestra’: Liberan a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, tras 6 meses preso en El Altiplano

Alejandro Vera Jiménez abandonó el penal federal de El Altiplano luego de que un Tribunal Federal Colegiado ordenó su liberación.

A las 18:20 horas de este viernes, Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), salió de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de estar medio año tras las rejas por su presunta relación con la ‘Estafa Maestra’, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Vera Jiménez se encontraba en la prisión de alta seguridad con prisión preventiva, con la que se le señalaba por la supuesta malversación de recursos de un programa social federal.

Un Tribunal Federal Colegiado ordenó en días recientes la libertad inmediata del exrector, quien en noviembre de 2025, fue capturado en el municipio de Cuautla, Morelos, e internado en la cárcel federal de El Altiplano.

Para la justicia federal, las acusaciones contra Vera Jiménez por probable desvío de dinero proveniente del programa ‘Cruzada Nacional contra el Hambre’, en la época priista de Peña Nieto, no tuvieron sustento legal suficiente o se violó el debido proceso.

Es de subrayar que la familia del exrector de la UAEM lo recibió en la garita del penal federal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, para subirlo a una camioneta blanca tipo TAOS de reciente modelo.

Desde ayer jueves, tanto la familia de Vera Jiménez como su defensa, se dieron cita a la prisión de alta seguridad, en espera de que se realizara todo el trámite de salida ante las autoridades carcelarias federales.

Ya este viernes, los abogados del liberado no acudieron a El Altiplano y fue la familia de éste quien no permitió que diera alguna declaración en torno al señalamiento que le hizo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sobre el presunto desvío multimillonario cometido.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) presumió que halló culpable al exrector de la UAEM por supuestamente haber desviado 239.3 millones de pesos a través de la ‘Estafa Maestra’.