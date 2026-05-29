CNTE confirma más movilizaciones en CDMX a partir del 1 de junio, tras 7 horas de negociaciones con Segob

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantienen un plantón a las afueras de la Secretaria de e Gobernación (29 de mayo de 2026).

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que la segunda mesa tripartita con autoridades federales y estatales concluyó sin acuerdos en las demandas centrales del magisterio. Por ello, a partir del 1 de junio habrá más movilizaciones en la Ciudad de México.

Al finalizar el encuentro con representantes de la Secretaría de Gobernación, de Educación Pública (SEP), ISSSTE y el Gobierno de Oaxaca, la secretaria general Yenny Aracely Pérez sostuvo que las respuestas ofrecidas por las autoridades no atienden los planteamientos del grupo.

La Sección 22 de la CNTE mantiene un pliegue petitorio con 79 demandas de carácter estatal y federal. La dirigente Yenny Pérez explicó que algunos puntos presentan avances parciales. En tanto, otras peticiones continúan sin respuesta, en especial aquellos considerados como centrales para el movimiento magisterial.

Maestros continuarán protestas el 1 de junio

La secretaria general informó que los detalles de la mesa de trabajo serán presentados en la Asamblea Estatal el sábado y será ahí donde determinen las acciones a seguir.

Además, confirmó que a partir del 1 de junio, la lucha se concentrará en las demandas nacionales de la CNTE, particularmente en la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y en los temas relacionados con jubilaciones y seguridad social.

Yenny Pérez reiteró la petición que han hecho para tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pérez dijo en un mensaje a medios que a partir del 1 de junio habrá actividades políticas de la CNTE.

“Es claro que vamos a estar aquí el 1 de junio, es claro que hay demandas centrales a nivel nacional y que esto es por una jubilación digna”, apuntó la dirigente y añadió que la Asamblea Estatal se instalará en la CDMX a partir de ese día.

Maestros reclaman justicia por la agresión en Mitla

La dirigente explicó que uno de los primeros temas abordados fue la agresión ocurrida en San Pablo Villa de Mitla durante una movilización magisterial, donde los docentes denunciaron lesiones, daños materiales y el uso de arma de fuego para desalojar un bloqueo carretero.

La dirigente señaló que la organización exigió sanciones contra el presidente municipal con licencia, Esaú López Quero, así como reparación integral para los maestros afectados y para quienes sufrieron daños en sus vehículos.

Indicó que las autoridades informaron sobre la integración de carpetas de investigación y diligencias ministeriales relacionadas con esos hechos, aunque consideró insuficientes las respuestas ofrecidas hasta ahora.