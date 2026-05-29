¿Por qué la reforma que anula elección por injerencia extranjera NO aplica en 2027? Monreal lo explica

Morena aplaza reforma contra injerencia extranjera; entraría en vigor hasta 2030. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La reforma para anular elecciones por injerencia extranjera entrará en vigor hasta los comicios presidenciales de 2030, reconoció Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Aunque la iniciativa recibió aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado, todavía falta reglamentar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La principal razón por la que la reforma no aplicará en 2027 radica en que “no daría tiempo para aprobar la ley secundaria”. Se requeriría un proceso acelerado y, aun así, entraría en vigor el plazo que prohíbe legislar en materia electoral, explicó Monreal.

“La reforma secundaria puede aprobarse en cualquier periodo extraordinario o en las primeras sesiones de septiembre, pero el efecto jurídico es que no se aplicaría para el proceso electoral 2027, sino que se aplicaría hasta la elección presidencial 2030”, comentó el morenista ante medios de comunicación.

De acuerdo con la legislación vigente, está prohibido legislar tres meses antes del inicio de un proceso electoral, mientras ya están por comenzar los preparativos rumbo a la elección de 2027.

Después de esta declaración, Monreal solicitó retirar el dictamen de la discusión en una sesión que se prolongó durante más de un día. Argumentó que la decisión buscó abrir espacios de “diálogo, análisis y construcción de consensos necesarios” sobre las causales de nulidad de elecciones federales y estatales.

Senado aprueba reforma para anular elecciones

Durante la madrugada, el Senado aprobó la reforma para incluir la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad electoral.

El documento fue turnado a los congresos locales y requerirá el aval de al menos 17 legislaturas estatales antes de su promulgación.

Durante el debate, senadores de oposición advirtieron riesgos por la ambigüedad de la redacción y por el posible uso discrecional de la iniciativa.

Sheinbaum ve riesgo de injerencia en elección de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe riesgo de injerencia extranjera en las elecciones de 2027 y respaldó el avance de la reforma impulsada por Ricardo Monreal.

Acusó que algunos medios podrían recibir financiamiento de instituciones de Estados Unidos y presuntamente favorecer a candidatos. También hizo referencia a “sectores” que usarían acusaciones contra políticos de Morena, como el caso de Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’.

“Tenemos derecho a dudar, y que en todo caso se presenten todas las pruebas pertinentes (del caso Rocha), porque puede haber sectores que en realidad quieran esto para influir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre o influir en las elecciones de México en el 27”, dijo durante la mañanera del 28 de mayo.