Sheinbaum y Brugada no irán al México vs. Sudáfrica: ¿Dónde verán la inauguración del Mundial 2026?

El Gobierno de México regaló cuatro entradas al partido inaugural del Mundial 2026 a través de un concurso de dominadas. (Cuartoscuro)

El partido inaugural del Mundial 2026 —donde México se enfrentará a Sudáfrica en un escenario similar al que se vivió en 2010— es uno de los momentos más esperados del año, ya que se jugará en el Estadio Ciudad de México.

Aunque Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tenían entradas para asistir a este evento deportivo, ambas optaron por regalar sus boletos a jóvenes deportistas.

“Muy poca gente va a poder ir a la inauguración (...) y pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país”, dijo Claudia Sheinbaum sobre los motivos por los cuales obsequiaron las entradas en la mañanera del 5 de marzo.

Es así que ambas mandatarias verán el partido de México vs. Sudáfrica desde otro punto de la Ciudad de México, mientras las jóvenes —quienes ganaron las entradas a través de un concurso de dominadas— disfrutarán el encuentro desde el Estadio Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, firman el balón oficial de la Copa del Mundo. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Desde dónde verán la inauguración del Mundial 2026 Sheinbaum y Brugada?

Poco antes de anunciar a las ganadoras del concurso de dominadas durante la conferencia matutina de este 29 de mayo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México compartió que ella y la presidenta verán el partido desde el Zócalo.

“La presidenta y su servidora vamos a estar el día de la inauguración, aquí en el Fan Fest más grande del mundo en el Zócalo capitalino”, dijo Clara Brugada, una noticia que Sheinbaum ya había adelantado en marzo.

“Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración mientras una joven me va a representar. Voy a ver el partido aquí con el pueblo”, dijo en su momento, aunque no especificó si lo verá desde Palacio Nacional o en la plancha con el resto de los asistentes.

¿Qué es el FIFA Fan Fest del Zócalo? Así será el evento

Con motivo de las actividades del Mundial 2026, se instalará un FIFA Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual contará con diferentes actividades, entre ellas la transmisión de todos los partidos.

Para ello se habilitará una megapantalla LED de 510 metros cuadrados, la más grande entre las sedes de los tres países anfitriones, así como un sistema de audio de alta calidad que permitirá a los asistentes disfrutar de los encuentros.

El evento comenzará el 11 de junio con la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al cual acudirán Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, y se extenderá hasta la final el 19 de julio.

Además, la mandataria capitalina informó que se habilitarán Festivales Futboleros en diferentes puntos de la Ciudad de México, espacios que contarán con pantallas de alta calidad en las que se transmitirán todos los partidos sin comerciales.

Algunos puntos son el parque La Bombilla, Deportivo San Mateo Atenco, Plaza Garibaldi, Deportivo San Francisco Tecoxpa, Utopía Deportivo Eduardo Molina, Central de Abastos y Parque de las Américas.

¿Quiénes fueron las ganadoras de los boletos para el Mundial 2026?

Durante la conferencia matutina de este 29 de mayo se anunciaron a las ganadoras del concurso de dominadas que lanzó Claudia Sheinbaum en marzo. En total fueron cuatro jóvenes las que obtuvieron entradas.

Dos de ellas irán a la inauguración con los boletos de Sheinbaum y Brugada; mientras que otras dos, a quienes la Secretaría de Turismo les regaló entradas, asistirán a los partidos de Guadalajara y Monterrey. Las ganadoras fueron: