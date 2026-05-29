Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 29 de mayo: Síguela aquí en vivo

La euforia mundialista llegará a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para entregar el boleto a las mujeres que asistirán al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México.

Las ganadoras del concurso de dominadas podrán asistir al Estadio Ciudad de México para ver el partido de la selección nacional contra Sudáfrica el jueves 11.

Sigue minuto a minuto los detalles de la conferencia de Sheinbaum este viernes 29 de mayo en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 28 de mayo?

En la conferencia de prensa anterior, la mandataria rechazó la versión de que haya una persecución contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, luego que fuera citada a declarar en la FGR por el caso de la CIA.

Dijo que la autoridad buscaba conocer la versión de la mandataria estatal sobre lo que había ocurrido, pero no que fuera imputada de algún delito.

Sheinbaum Pardo dijo que ve riesgo de una posible injerencia desde el extranjero en las elecciones del 2027, al acusar que hay una campaña en contra de su gobierno.

Comentó que la acusación contra Rocha Moya de presuntos vínculos con Los Chapitos sería un ejemplo de ello o que medios reciban dinero del gobierno de Estados Unidos para beneficiar a algún candidato.

Por último, comentó que el Informe de Rendición de Cuentas será el domingo 31 de mayo a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución. Aclaró que se instalarán pantallas en plazas públicas de todos los estados con excepción de Coahuila.