Bertha Alcalde aclara que Fiscalía CDMX no tiene ningún caso contra Maru Campos: ‘No hubo delito’

La fiscal capitalina explicó que el expediente concluyó con un 'no ejercicio de la acción penal' contra la gobernadora Maru Campos. (Foto: Maru Campos / X)

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, aseguró este jueves que la institución no tiene ningún caso abierto contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que surgieran versiones sobre una supuesta investigación relacionada con una denuncia presentada por el senador Javier Corral.

La fiscal capitalina explicó que la carpeta derivó de una denuncia presentada en 2024 por presunta privación ilegal de la libertad y otros hechos relacionados con un intento de detención ocurrido antes de la llegada de la actual administración en la capital del país.

Sin embargo, tras una investigación, la Fiscalía de la CDMX determinó que no existía delito que perseguir, por lo que resolvió el no ejercicio de la acción penal, figura jurídica que implica el cierre del caso.

De acuerdo con Bertha Alcalde, posteriormente el denunciante impugnó esa decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, procedimiento contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que derivó en la citación a las partes involucradas para una audiencia.

¿Qué dijo Bertha Alcalde sobre la denuncia contra Maru Campos?

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde sostuvo que desde un inicio se manipuló la información con “otro tipo de objetivos” y enfatizó que la actuación de la fiscalía fue objetiva.

Detalló que la denuncia presentada por Javier Corral obligó legalmente a la institución a abrir una investigación para determinar si existía un delito y si había elementos suficientes para judicializar el caso contra la gobernadora y otros funcionarios señalados.

No obstante, indicó que tras las investigaciones correspondientes, la fiscalía concluyó que no existían conductas delictivas que perseguir.

“Esta fiscalía determinó a partir de actos de investigación que realizó que no había delito en este caso”, explicó.

¿Por qué la Fiscalía CDMX cerró la investigación?

La fiscal capitalina explicó que el expediente concluyó con un “no ejercicio de la acción penal”, resolución que implica que el Ministerio Público considera que no existen elementos para continuar con el procedimiento penal.

Según explicó, esta decisión derivó directamente de la conclusión de que no había delito que perseguir.

Además, recordó que el denunciante tiene derecho a impugnar dicha determinación ante autoridades judiciales, como ocurrió en este caso.

Fiscalía de CDMX actuó con objetividad, dice Bertha Alcalde

La titular de la fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, sostuvo que la dependencia local actuó con objetividad durante todo el proceso, independientemente de los perfiles políticos involucrados.

“Esta fiscalía es objetiva”, afirmó, al asegurar que las decisiones se tomaron con base en los elementos recabados durante la investigación y no por motivos políticos.

También señaló que el resultado del caso demuestra que la institución no actuó en contra de la gobernadora, sino que determinó jurídicamente que no existía delito alguno.

¿Qué se sabe de la denuncia de Javier Corral contra Maru Campos?

La denuncia presentada por el senador de Morena, Javier Corral, contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el presunto delito de secuestro, está cerrada; sin embargo, se debatirá su posible reapertura ante un juez de control en la Ciudad de México.

Roberto Gil Zuarth, abogado de la mandataria estatal, aseguró que la serie de procedimientos emprendidos contra Maru Campos forman parte de un “hostigamiento sistemático”.

“Ese mismo martes nos llega un citatorio por parte de un juez de la Ciudad de México para una audiencia, para debatir la reapertura de una carpeta de investigación que ya estaba cerrada”, declaró en entrevista radiofónica.

Gil Zuarth explicó que la carpeta deriva de una denuncia interpuesta por Javier Corral, hoy senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, relacionada con el caso conocido como “Tinge”, en el que acusó a Maru Campos por secuestro.