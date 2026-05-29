El ultimátum de Trump a Irán: Exige eliminar cuotas y minas en el Estrecho de Ormuz para acuerdo de paz

Irán impuso condiciones para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz. (EFE)

El memorándum para extender el alto al fuego por 60 días deja claro que Irán no podrá imponer peajes en el estrecho de Ormuz y que tendrá que retirar todas las minas de esta vía marítima vital en un plazo de 30 días, según el funcionario, que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato.

Durante la guerra, Irán cerró de facto el estrecho, que era la vía principal para aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Su cierre ha disparado los precios del petróleo a nivel mundial.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, predijo el jueves en una rueda de prensa que el precio del petróleo podría “bajar muy rápidamente” una vez que se concrete un acuerdo.

Irán declaró que permite el paso de algunos buques comerciales —alrededor de dos docenas diarios en los últimos días, en comparación con los más de 100 diarios antes de la guerra—, pero la República Islámica también cobra peajes a algunos barcos. A principios de este mes, creó un organismo de control fronterizo formal, lo que provocó nuevas sanciones estadounidenses esta semana.

Francia afirma que un acuerdo para reabrir estrecho de Ormuz está cerca

Según el acuerdo preliminar, Estados Unidos levantaría gradualmente el bloqueo naval a los puertos iraníes y también aceptaría relajar las sanciones, lo que permitiría a Irán vender más petróleo.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró este viernes que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz está “al alcance de la mano” e instó a ambas partes a concluir rápidamente las negociaciones para evitar una mayor desestabilización económica mundial.

En una entrevista con France Inter, Barrot calificó de “insostenible” la situación actual y advirtió de que el bloqueo del estratégico paso marítimo “solo genera perdedores”, tanto para las economías occidentales como para los países implicados.

“Estados Unidos e Irán deben hacer todo lo posible para poner fin a esta situación”, declaró el jefe de la diplomacia francesa, quien añadió que “un acuerdo está al alcance de la mano y ahora hay que concluirlo para que este estrecho pueda abrirse y la circulación marítima pueda reanudarse”.

Francia defiende reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz

El ministro francés defendió una reapertura inmediata de Ormuz, incluso si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní requieren más tiempo. “No podemos esperar semanas o meses para la apertura del estrecho”, afirmó.

Barrot recalcó que el restablecimiento de la navegación es esencial para garantizar el suministro mundial de hidrocarburos y fertilizantes y evitar una paralización de la economía internacional.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una de las principales rutas energéticas del mundo y canaliza una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas, así como de fertilizantes.

*Con información de EFE