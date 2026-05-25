Expectativas de un acuerdo entre EU e Irán tiran al crudo

La reapertura de Ormuz, que normalmente maneja alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, sería un alivio para los importadores de energía. (Foto: EFE)

El precio del Brent retrocedía el domingo 24 de mayo a su nivel más bajo en un mes y el dólar se debilitaba, ante las expectativas de que un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz y restaurar el flujo de petróleo podría estar cerca.

El Brent bajaba 4.0 por ciento en las primeras horas de operación de mercados este lunes 25 de mayo en Asia, a 99.4 dólares el barril, su menor nivel desde el 24 de abril pasado, mientras que el WTI cotizaba en 92.44 dólares, el más bajo en dos semanas, un 4.3 por ciento menos.

Además, el oro avanzaba 1.2 por ciento, mientras que el peso mexicano subía 0.44 por ciento frente al dólar, y cotizaba en 17.2621 unidades, y las bolsas asiáticas estaban al alza, ya que se espera que un acuerdo ayude a reanudar el flujo de energía a través del estrecho alivie las presiones inflacionistas.

“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, anotó el presidente Trump en sus redes sociales. Agregó que el bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo.

“Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear”, indicó.

Altos funcionarios estadounidenses dijeron el domingo que Estados Unidos e Irán estaban cerca de un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz.

En las primeras horas de este lunes, el Nikkei-225, de la bolsa de valores de Japón, repuntaba 3.3 por ciento; el Taiex, de Taiwán subía 3.0 por ciento, y el Hang Seng, de Hong Kong, avanzaba 0.86 por ciento. Los futuros de Wall Street también reportaban alzas, de 1.2 por ciento en el Nasdaq, 0.7 en el S&P 500 y 0.6 por ciento en el Dow Jones.

Irán y EU continúan con negociaciones de paz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que podría haber “buenas noticias” respecto al bloqueado estrecho de Ormuz en las próximas horas, mientras Irán y Washington continúan con las negociaciones de paz.

“Creo que hay buenas noticias en ese sentido, pero no las últimas noticias”, dijo Rubio a los periodistas el domingo durante una visita a la India. “Pero quizá un poco más tarde hoy tengamos más que decir”, añadió.

“Se han logrado algunos avances”, añadió Rubio, hablando junto al ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar. “No quiero restar importancia a eso, pero también quiero aclarar que aún nos queda trabajo por hacer.”

La caída del petróleo del lunes llega mientras surgen señales de que los barcos comienzan a transitar el Estrecho después de que un superpetrolero que transportaba crudo iraquí a China cruzara la línea de bloqueo estadounidense hacia el mar Arábigo.

Treinta y tres embarcaciones, incluyendo petroleros, portacontenedores y otras embarcaciones comerciales, navegaron por el estrecho de Ormuz más de 24 horas después de obtener la autorización de la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, informó el domingo la Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes semioficial, citando un comunicado del IRGC.

Racha positiva en bolsas

La posibilidad de que se materialice un acuerdo diplomático que termine con la guerra en Medio Oriente impulsó a las bolsas la semana pasada. El S&P 500 ligó ocho semanas de avances tras acumular un alza de 0.88 por ciento, la mayor racha positiva desde 2023. En tanto, el Dow Jones y el Nasdaq repuntaron 2.13 y 0.45 por ciento.

A nivel local, los aumentos fueron de 0.53 por ciento para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, y de 0.63 por ciento más para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores.

En tanto, el registró una apreciación semanal de 0.13 por ciento, luego de que se ubicó en los 17.3198 pesos por dólar, según los datos del Banco de México.