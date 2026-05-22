Wall Street abre en verde por posible acuerdo entre Irán y EU: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street anticipan una jornada de ganancias, las cuales son alimentadas por las expectativas de que se concrete un acuerdo que frene la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Nasdaq presenta un aumento de 0.63 por ciento, en los 26 mil 460.48 enteros, seguido por el Dow Jones que suma 0.62 por ciento, con 50 mil 587.48 puntos, y el S&P 500 con 0.45 por ciento más, ronda en las 7 mil 479.02 unidades.

“La atención del mercado también se mantiene en el frente corporativo, donde los buenos resultados de Workday apoyan el sentimiento hacia empresas de software. En paralelo, el apetito por emisoras vinculadas a inteligencia artificial continúa respaldando al mercado, en medio de una lectura más contenida sobre los riesgos geopolíticos en Medio Oriente”, indicaron analistas de Actinver.

Del lado de Europa los aumentos son de 1.25 por ciento para el DAX en Alemania, con 24 mil 913.94 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia con 0.55 por ciento, en los 8 mil 130.62 puntos, el IBEX 35 de España sube 0.48 por ciento, a 18 mil 60 unidades, en tanto, el CAC 40 de Francia con 0.55 por ciento más, se colocó en los 8 mil 129.72 enteros.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos con 0.64 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 67 mil 947.77 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 363.40 enteros, cede 0.40 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 97.81 dólares por barril, ya que suma 1.57 por ciento, mientras que el Brent con 1.68 por ciento más, cotiza en los 104.30 billetes verdes por unidad.