Factores detrás del comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores

El año pasado la Bolsa Mexicana de Valores medida a través Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) mostró un rendimiento del 29.9 por ciento, uno de los más elevados dentro de los mercados de renta variable de las economías de países desarrollados y emergentes. Además a pocas semanas de que hemos iniciado el año, es sobresaliente su comportamiento, pues sigue avanzando en el margen, pese a que ha sido un inicio turbulento, y los movimientos en los mercados reflejan incertidumbre, en especial enmarcados por el ejecutivo de Estados Unidos que no deja de ser sorpresivo. Considero que la respuesta al comportamiento de nuestro mercado es multifactorial.

Para empezar, el rendimiento ha sido principalmente apoyado por el avance de dos emisoras que en conjunto representan el 19.12 por ciento del total. El comportamiento de estas emisoras responde al ciclo de los comodities en particular del oro, plata y cobre. Grupo México (cobre) dio un rendimiento del 71.9 por ciento en el 2025 y es la emisora con mayor ponderación dentro del IPyC, con un peso del 12.8 por ciento. Peñoles (oro y plata) pesa el 6.31 por ciento y mostró un avance de 255.7 por ciento. Para darnos una idea más clara, Grupo México contribuyó con 9.20 y Peñoles con 16.13 puntos al rendimiento. Al hacer un ejercicio que excluye a estas emisoras, el rendimiento del IPyC hubiera ascendido a 6.4 por ciento.

Otro factor que explica este comportamiento es el incremento de las posiciones de los inversionistas institucionales. A pesar que en el último año las posiciones en renta variable nacional por parte de los inversionistas institucionales extranjeros, ha disminuido 4,685 millones de dólares, los inversionistas institucionales nacionales, puntualmente las afores han aumentado sus posiciones. En el 2025 las afores han incrementado sus activos bajo gestión en 21.8 por ciento o 1.4 billones de pesos, explicado por el aumento en el ahorro de los trabajadores. Cada SIEFORE tiene su propio régimen de inversión, y para mantener los portafolios con sus pesos relativos, el incremento en los ahorros se tiene que distribuir en cada uno de los activos, incluyendo la renta variable nacional. En ese periodo de tiempo, las posiciones en renta variable nacional han aumentado 49.8 por ciento, lo que representa un monto de 192,108 millones de pesos. Pero no se trata exclusivamente del rendimiento per se del IPyC, es también el aumento en la proporción del portafolio en esos instrumentos, que pasó del 5.8 por ciento el año anterior, al 7.2 por ciento al cierre del mes de diciembre.

Esto último, empujado porque nuestro mercado está particularmente barato pues al evaluar los múltiplos, aún con la apreciación, están por debajo de sus promedios de los últimos cinco y diez años. Además, los resultados de las empresas que conforman el IPyC en términos generales han sido positivos, pues en el agregado, y considerando los últimos doce meses, los ingresos han aumentado 7.3 por ciento, en tanto la utilidad de operación en efectivo (EBITDA) se ha incrementado 14.1 por ciento.

Por otro lado, en el último año las tasas de referencia han disminuido 300 puntos base, lo que disminuye el apetito por este tipo de activos, y favorece la selección en activos considerados de riesgo.

Más allá de tratar de explicar el comportamiento reciente de nuestro mercado, la pregunta que emerge es, ¿qué esperamos para el IPyC en los siguientes meses? Dado el nivel de incertidumbre a nivel global, posiblemente la demanda del oro, plata y cobre continúe aumentando, ergo los precios de estas emisoras en el corto plazo. Aunque esto presenta un riesgo considerable, pues derivado de la exposición y vulnerabilidad al ciclo de comodities podemos esperar volatilidad. Por otro lado, si existen sorpresas negativas por parte de la gestión de Trump, veamos una corrección en el resto de las emisoras. A pesar de lo anterior, si continúan los flujos por parte de las afores, podríamos ver un rendimiento positivo, aunque más moderado. Considerando el múltiplo EV/EBITDA actual (5.7x) y un crecimiento del EBITDA cercano al 7%, mi estimado es que alcance un nivel de 72,083 puntos.