Omar, hijo de Julio César Chávez, sale de prisión tras ser detenido por violencia familiar y lesiones

Omar, hijo de Julio César Chavez, salió del penal de Aguaruto este jueves y continuará su proceso legal en libertad, luego de una audiencia celebrada tras su detención en Culiacán, Sinaloa, el miércoles 20 de mayo.

El boxeador Omar Chávez está acusado de violencia familiar por su pareja desde hace varias semanas, por lo cual era requerido por el juez, pero no se presentaba a las audiencias, por lo que fue detenido el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 08:53 horas en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones

Omar Chávez tenía una orden de aprehensión en su contra

El pugilista fue detenido en los juzgados de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, zona centro, ubicados en Aguaruto, al asistir a audiencia inicial. Tenía orden de aprehensión al negarse a enfrentar la justicia y no atender los llamados ante el juez tras ser denunciado por presuntamente golpear a una mujer.

Omar Chávez compartió algunas historias en su cuenta de Instagram este miércoles por la mañana, aparentemente antes de ser asegurado por las autoridades.

Diez meses antes, en julio de 2025, su hermano Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos acusado de presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. Las autoridades norteamericanas le encontraron múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente legal, la cual hizo en abril de 2024.

Omar Chávez Omar Chávez Carrasco continuará su proceso el libertad, es acusado presuntamente de violencia familiar contra su esposa. [Foto: Mexsport]

¿Cómo fue el arresto de Julio César Chávez Jr., hermano de Omar?

La detención de Omar Chávez ocurrió apenas 10 meses después del arresto de Julio César Chávez Jr. El hijo mayor de la ‘dinastía Chávez’ fue detenido el 2 de julio de 2025 en California por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Las autoridades estadounidenses lo acusaron de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, además de irregularidades en documentos migratorios.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el hijo de Julio César Chávez solicitó la residencia permanente en abril de 2024 mediante su matrimonio con Frida Muñoz Román, expareja de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Las investigaciones en Estados Unidos también señalaron presuntas declaraciones fraudulentas en su solicitud migratoria, situación que derivó en el proceso de deportación hacia México.

Posteriormente, Julio César Chávez Jr. fue trasladado al penal de Hermosillo, Sonora, donde permaneció bajo resguardo durante varias semanas antes de obtener la libertad condicional.

El boxeador salió de prisión en agosto de 2025 luego de que un juez federal le permitió continuar el proceso fuera del penal bajo medidas cautelares, entre ellas no salir del país y acudir periódicamente ante las autoridades judiciales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el boxeador contaba con una orden de aprehensión vigente desde marzo de 2023 por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas.

¿Cuáles han sido las polémicas del boxeador Omar Chávez?

El arresto por presunta violencia familiar se suma a la larga lista de polémicas que rodearon la carrera y vida personal de Omar Chávez. A lo largo de los años, el boxeador enfrentó problemas de adicciones, procesos de rehabilitación y periodos alejados del ring.

En 2018 incluso puso en riesgo su continuidad en el boxeo profesional durante una pelea ante Nicolás Luque, combate que ganó por decisión unánime para evitar el retiro.

Otro de los episodios más polémicos ocurrió en octubre de 2013, cuando Omar Chávez presenció el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, uno de los fundadores del Cártel de Tijuana, durante una fiesta en Cabo San Lucas.

En aquella ocasión, el hijo de Julio César Chávez acudió al evento tras recibir una invitación después del pesaje previo a una pelea ante Joachim Alcine. Según el relato que posteriormente dio a las autoridades, esperaba encontrarse con su padre cuando observó a un hombre disfrazado de payaso acercarse a la mesa principal y disparar contra Arellano Félix frente a los asistentes.

La carrera profesional de Omar Chávez fue impulsada por la leyenda del boxeo, Julio César Chávez. [Fotografía. Cuartoscuro] (Saúl López)

Tras el ataque, Omar Chávez corrió hacia la parte trasera del salón y más tarde rindió declaración ante autoridades de Baja California Sur como testigo del homicidio.

Dentro del ring, Omar Chávez también atravesó altibajos deportivos marcados por derrotas mediáticas, lesiones y pausas relacionadas con problemas personales. Uno de los episodios más recordados ocurrió entre 2011 y 2012, cuando perdió en dos ocasiones consecutivas ante Jorge ‘Maromerito’ Páez Jr.

La primera derrota llegó el 17 de diciembre de 2011 en Tuxtla Gutiérrez, pelea en la que Omar Chávez perdió el invicto profesional después de 28 combates. Meses más tarde, el boxeador volvió a caer ante ‘Maromerito’ en la revancha disputada en Tijuana, resultado que marcó una de las etapas más complicadas de su carrera dentro del boxeo mexicano.