Chiapas investiga a policías que fueron grabados torturando a 2 detenidos: ‘Actúen de manera inmediata’

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca actuar “de manera inmediata” contra policías de seguridad exhibidos en videos donde presuntamente torturan a dos personas detenidas.

“Con respecto a los videos que han circulado en redes sociales sobre el actuar de algunos elementos de seguridad, y respetando la autonomía de la Fiscalía de Chiapas, he pedido al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que actúe de manera inmediata contra quienes resulten responsables”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Ramírez Aguilar subrayó que, aun cuando existan acusaciones graves, deben respetarse los derechos humanos de las personas detenidas.

“En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”, afirmó.

¿Qué sabemos de los policías que torturaron a 2 detenidos en Chiapas?

En uno de los videos difundidos en redes sociales aparece presuntamente el comandante regional de la Policía de Investigación e Inteligencia Ministerial de Combate a Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, Pablo Enrique Reyes Custodio, encabezando dos supuestos actos de tortura.

Las grabaciones muestran a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Penitenciaria (FRIP), policías estatales y agentes ministeriales colocando bolsas de plástico en la cabeza de las víctimas, hechos que organizaciones civiles ya califican como tortura y abuso de autoridad.

Tras la difusión del material, Llaven Abarca informó en redes sociales que ordenó abrir de inmediato una carpeta de investigación.

“Derivado de un video que circula en redes sociales donde se aprecia a un grupo de elementos de seguridad cometiendo actos de abuso de autoridad en agravio de una persona del sexo masculino, he ordenado de manera inmediata el inicio de una carpeta de investigación para recabar datos de prueba suficientes que permitan deslindar responsabilidades”, señaló el fiscal.

Asimismo, indicó que designó a un grupo especial del Ministerio Público para encabezar las investigaciones y esclarecer los hechos.

“En las próximas horas estaré informando sobre los avances de esta investigación”, añadió.