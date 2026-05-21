Con tacos de 335 pesos y clientes como Maluma: Así es La Once Mil, nueva taquería con estrella Michelin

Los tacos de La Once Mil tienen precios que van de los 120 pesos a los 335 pesos, además de postres y complementos. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

La Guía Michelin México ya reveló su esperada lista de estrellas y —además de los ya conocidos espacios como Rosetta, de Elena Reygadas, o Sud 777, del chef Edgar Núñez— aparecieron nuevos negocios como la taquería La Once Mil.

Un espacio en donde han comido celebridades como el cantante Maluma y el cual ha generado polémica, debido a que sus tacos han sido apodados como ‘los más caros de la Ciudad de México’ al alcanzar los 335 pesos por pieza.

No se trata de una taquería común: es un espacio que ofrece una experiencia gastronómica de lujo, en donde los tacos son hechos con carne de la mejor calidad, como el wagyu A5, y según la Guía Michelin “un bocado basta para convencerse” de por qué vale la pena.

¿Quién es el dueño de La Once Mil?

La Once Mil nace como una idea de César de la Parra, un empresario que disfruta de comer en diferentes lugares y en especial tacos: “Me encanta ir a la Central de Abasto, a la Doctores, a la Narvarte”, comenta.

Fue así como se dio cuenta de que en el mercado de los tacos había una gran área de oportunidad y que hasta el momento nadie había visto: ofrecer el platillo mexicano en un entorno elegante y con los mejores ingredientes.

“No había unos taquitos con mucho más calidad, no existían”, explicó en una entrevista con Escucha Podcast con Álvaro López Pinchetti. Fue así como empezó a vislumbrar la idea.

En especial, luego de cuestionarse por qué platillos como los tacos no son vistos como una preparación que puede mejorarse en calidad y presentación: “¿Quién dijo que la silla tenía que ser incómoda, que los vasos tenían que estar feos, que la mesa tenía que estar mal calzada, quién dijo que no puedes poner mármol?”, comentó.

Fue así como César imaginó un restaurante que combinara lo mejor de ambos mundos con un lugar elegante en el cual se sirvieran tacos o, en sus palabras: “una taquería en donde yo fuera feliz comiendo, pero que mi esposa quisiera ir el jueves en la noche”.

Para crear el concepto no solo incluyó a Jimena Gutiérrez, cofundadora, diseñadora y su esposa, también invitó a Enrique Glennie. En conjunto, le dieron forma a la idea de César, creando La Once Mil.

El nombre no es al azar. En una entrevista con la revista Quien, los fundadores explicaron que está relacionado con la colonia en la que comenzó su historia: Lomas de Chapultepec, una de las más lujosas de la Ciudad de México: “Son los tacos del código postal de Las Lomas”, dijo César.

¿Cómo es la taquería La Once Mil?

Jimena Gutiérrez es la mente detrás del diseño, quien optó por una decoración elegante y sobria, muy diferente a los locales con elementos maximalistas y llenos de color de las taquerías tradicionales.

El local tiene duela de madera por todo el piso, los muros son grises con relieve y el techo blanco, dándole un toque ligeramente industrial que se vuelve acogedor con los detalles de mármol de las mesas y las luces cálidas.

Las mesas altas están acompañadas de bancos altos y acolchados; además, hay un área para comer en el exterior. Cada espacio está pensado para sentirse cómodo mientras se disfrutan los tacos.

A pesar de la polémica que generó, César afirma que a muchas personas les ha parecido interesante el concepto: “Resulta que la mitad de Ciudad de México quería la taquería”, explicó.

A todos los interesados se sumó Maluma, quien durante diciembre de 2024 acudió a comer los tacos y tal como indicó la Guía Michelin, una visita fue suficiente para ganarse su paladar.

“No, estos tacos están increíbles, mi favorito el de rib eye, de locos. El postre es una chimba, tienen que venir”, comentó en su momento.

¿Cuántas estrellas Michelin tiene La Once Mil?

La edición 2026 de la Guía Michelin México ofreció grandes sorpresas, ya que además de quitarle su estrella a la taquería Califa de León, sumó nuevos negocios y La Once Mil fue uno de ellos.

El reconocimiento es uno de los más prestigiosos que ofrece el listado al reconocer la excelencia de las preparaciones. Según su sitio web, La Once Mil se llevó la estrella por su cocina de gran nivel.

La Guía Michelin elogió las salsas del restaurante, las tortillas hechas a mano con las cuales se preparan los tacos y las carnes de gran calidad que destacan por ser suaves y jugosas.

Tras recibir su primera estrella Michelin, La Once Mil escribió en sus redes sociales: “Este reconocimiento pertenece a todo el equipo que cuida cada detalle, que trabaja con pasión todos los días y que hace posible que cada taco esté a la altura”.

¿Cuánto cuestan los tacos de La Once Mil?

La Once Mil tiene una carta sencilla: solo hay tacos, tostadas, delgaditas, complementos y postres. Los precios van desde los 70 pesos por la cachetada (costra de queso en tortilla de harina con frijoles) hasta los 335 pesos por el taco de wagyu A4 japonés.

Los precios de su menú son los siguientes:

Tostadas

Spicy tuna: 150 pesos

Tiradito de palmito: 135 pesos

Tacos

Trompo black angus prime: 125 pesos

Taco de lechón y pork belly: 135 pesos

Ovalito al pastor: 135 pesos

Asada al carbón con tocino: 130 pesos

Arrachera prime a la leña: 145 pesos

Barbacoa de hongos: 130 pesos

Quesadilla de flor de calabaza: 120 pesos

Delgaditas

Rib eye chairman’s reserve: 160 pesos

Centro de filete high choice: 160 pesos

Wagyu A4 japonés: 335 pesos

Poquito más

Guacamole: 95 pesos

Sopa de fideo tlalpeño: 95 pesos

Ensalada César: 130 pesos

Cachetada: 70 pesos

Postres

Tres leches: 160 pesos

Nieve de mango: 120 pesos

Helado: 120 pesos

Los tacos se acompañan de diferentes salsas, las cuales son hechas con chile de árbol, morita, habanero e incluso con un poco de aguacate, y están colocadas al centro para que cada comensal añada un poco a la preparación.

¿En dónde está La Once Mil?

La Once Mil tiene dos sucursales en la Ciudad de México. Las direcciones de cada una son las siguientes:

Lomas de Chapultepec: Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX.