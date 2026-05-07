‘No espero que me quieran’: ¿Quién es Édgar Núñez, chef con estrella Michelin que se une a ‘Masterchef 24/7′?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 suma a Édgar Núñez, chef mexicano propietario de un restaurante con estrella Michelin, quien llegó para enseñar a los participantes, pero “no espera que lo quieran”.

Édgar Núñez es la mente detrás de Sud 777, restaurante en la CDMX que también ostenta el reconocimiento de aparecer en la lista Latin America 50 Best Restaurants 2024.

Ahora, llega con la tarea de orientar a los nuevos participantes de MasterChef 24/7, pero él “trata de enseñar una o dos veces, la tercera ya no”, declaró durante la conferencia de prensa del reality show.

Édgar Núñez es propietario de Sud 777, restaurante con estrella Michelin. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Él es Édgar Núñez, chef maestro de la temporada 24/7 de ‘MasterChef’

Desde muy temprana edad, el chef Édgar Núñez desarrolló un gusto por los vegetales por herencia de su madre; desde entonces se convirtió en su propuesta gastronómica.

Mantuvo una relación complicada con su papá y por ello decidió salirse de su casa para demostrarle que podía salir adelante sin él. Así llegó a Barcelona, donde obtuvo un lugar en la cocina, pero para lavar platos.

“Tengo problemas con la autoridad, pero vi el respeto que le tenían al chef y me sorprendió. Es un rango muy militar, están marcadas las responsabilidades, al ser indisciplinado, esto me ayudó mucho, al final fue la constancia la que me ayudó a llegar a mis metas”, declaró en una entrevista para el canal de YouTube Aprende con Scoolinary.

Para 2008, abrió su restaurante Sud 777, donde ofrece un menú de degustación, el cual cambia con la temporada, preparado mayormente con alimentos del huerto del restaurante.

Sud 777 recibió la estrella Michelin en 2024, cuando la Guía Michelin integró a México por primera vez en su historia.

Es miembro de una “generación de cocineros que hoy posicionan a la gastronomía mexicana contemporánea en la escena culinaria mundial, busca como base la raíz de la tradición y la modernidad misma, con una filosofía de conocimiento, estudio de las recetas y técnicas, y teniendo como principio la disciplina”, se lee en la página oficial de Sud 777.

El chef Édgar Núñez describe su cocina como “experimental” y la define como “cocina mexicana contemporánea, la cual es un compendio de diferentes culturas, entonces es mi cosmovisión de la comida de nuestro país”, mencionó en una entrevista para Venga la Alegría el pasado 6 de mayo.

Édgar Núñez es uno de los cuatro chefs maestros de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cuál es el papel de Édgar Núñez en ‘MasterChef 24/7′?

Édgar Núñez se suma a MasterChef 24/7 como uno de los chefs maestros, encargados de dar masterclass a los participantes del programa, así como consejos y herramientas para superar las pruebas dentro de la competencia.

“Mi trabajo aquí es enseñarles a cocinar mejor y a entender algo fundamental, en una competencia no gana quien tiene la historia más triste, gana quien convence al jurado con el plato (...) Ellos no comen intenciones, comen resultados y si soy exigente afuera la cocina real es más dura, así que no espero que me quieran”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Cómo fue el pletio del chef Édgar Núñez y la influencer Manuela Gutiérrez?

El chef Édgar Núñez protagonizó una polémica con la influencer colombiana Manuela Gutiérrez por pedir comida gratis para ella y su novio en su restaurante a cambio de promocionarlo en sus redes sociales.

“Gorrones internacionales”, afirmó el chef mexicano en X. La discusión se volvió viral, donde Núñez también comentó: “Me sorprende que no me haya pedido que fuera por ella al aeropuerto” y “no sabía que tragar gratis era trabajar”.

Manuela Gutiérrez comentó: “¿Qué tanto odio hay en la humanidad? Mejor no pararle bolas ni prestarle atención a esa gente llena de odio y de malas energías”.

El chef respondió: “Ya subió la chava que hay mucha gente con odio en el mundo. Ahora resulta que yo soy el malo de la historia, cuando deberían tener mucho cuidado con a quién invitan, a quién consideran influencers, la mayoría de la gente se da una vida que no le alcanza y a ustedes les hacen creer que tienen una vida que no tienen”.

Isabel Carvajal, Edgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar son los chefs maestros de la temporada 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Chef Édgar Núñez ‘acusa’ a Aeroméxico con Profeco por negarle reembolso por cancelación de vuelos

Édgar Núñez se equivocó de fechas al comprar boletos para viajar con Aeroméxico y al tratar de cancelarlos, no le ofrecían reembolso.

“Oigan @Profeco compré unos vuelos de avión para un viaje en Aeromexico y los tengo que cancelar por qué me equivoqué de fechas, cambiar la fecha cuesta más que el boleto, pedí cancelarlo y que me regresaran mi dinero y dicen que si lo cancelan pero sin rembolso (…) No puede ser esto legal", escribió en X en 2025.

Posteriormente, el chef con estrella Michelin agradeció a quienes comentaron el post porque Aeroméxico le hizo caso y así le “resolvieron la situación”.