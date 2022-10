Edgar Núñez, chef que llamó a influencer ‘gorrona’, invita cena a policía que frustró asalto

“Estos son influencers de verdad”, comentó el chef Edgar Núñez en Twitter, en un video que circulaba en la red social donde se observa a un policía llegar en bicicleta al lugar en el que ocurría un asalto a un automovilista en las calles de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México; el oficial arroja su bici y corre para evitar el robo.

“Cuando sepamos quién es, le invitamos una cena a él y a su familia en cualquiera de nuestros restaurantes”, agregó el dueño de SUD 777 y Comedor Jacinta, quien hace unas semanas estuvo en medio de la polémica tras acusar a la influencer colombiana Manuela Gutiérrez de ‘gorrona internacional’ por pedirle un canje publicitario: una comida para ella y su pareja a cambio de recomendarlo en sus redes sociales.

Este miércoles, el cocinero mexicano anunció en su cuenta: “¿Qué creen? Ya encontré al poli. Ya se armó la machaca”. Cabe destacar que uno de sus establecimientos, SUD 777, ubicado en Jardines del Pedregal, es uno de los mejores del país, se encuentra en el lugar 52 del ranking internacional The World’s 50 Best Restaurants 2022.

El gesto del chef fue aplaudido por sus seguidores en redes sociales, incluso algunos se apuntaron para pagar la propina o ir a llevarle un regalo al oficial; hubo comentarios como: “bien merecido lo tiene el poli y tú, un crack reconociendo su labor de una manera muy generosa”, “eso sí es ganarse comer gratis rifándose el físico, no como esos creadores de contenido”.

Edgar Núñez vs. influencers

En junio de este año, el chef estuvo en medio de una discusión en redes tras exponer a Manuela Gutiérrez por dicha propuesta de ‘comer gratis’ a cambio de publicaciones en su Instagram donde hablara bien de su restaurante.

En medio de todo, Núñez dejó clara su opinión a las constantes propuestas de influencers de comer sin pagar:

“Yo no necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida y presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar y no es que esté mal, lo que está mal es hacerle creer a la gente que los siguen que sí. ¿Qué invierten ellos?”, describió Núñez en uno de los muchos comentarios en torno a ese tema.

También dijo: “Perdón pero a mí sí me ofende que quieran abusar de mi trabajo y del del staff que nos partimos el lomo todo el día para ir salga todo perfecto y venga alguien a querer aprovechar, sentarse, comer y tomar lo mejor a cambio de una p*ta foto en un Instagram que tiene muchísimos menos seguidores que yo… ubíquense y ubiquen mi molestia, aquí no es un ganar-ganar, solo una parte, que no me interesa, ¿se beneficia? Disculpen si no conteste como ustedes hubieran querido”.

El chef Edgar Núñez es el dueño del restaurante Sud777 en Pedregal, CDMX. (Foto: Instagram / @edgarnunezm)

¿Quién es el dueño de SUD 777?

El famoso cocinero se especializa en cocina vegetal mexicana, de acuerdo con si sitio web oficial, ese gusto lo adquirió desde temprana edad, por herencia de su madre; se formó como discípulo del chef Olivier Lombard, quien lo acercó a la Academia Culinaria de Francia.

Ha cocinado previamente en algunos de los mejores del mundo como Noma y El Bulli; su trayectoria en la gastronomía lo ha llevado a la participación en proyectos como la Asociación Mexicana de Food Trucks, donde creó tres proyectos: Barra Vieja, Burger Lab y Rosticé. También forma parte de la Academie Culinaire de France y del Colectivo Mexicano de Cocina AC.

Además de SUD 777, en 2016 abrió Comedor Jacinta, en Polanco (Ciudad de México) donde se encuentran recetas cotidianas mexicanas de todas las épocas, la describe como una “fonda de barrio” en la cual recrea platillos de su infancia.

En Sud 777, del chef Edgar Núñez, hay platillos como huevo y hoja santa con mole Atocpan. (Foto: Instagram / @sud777mx)

¿Cuánto cuesta comer en SUD 777?

El lugar ofrece un menú de degustación que cambia con la temporada, preparado mayormente con alimentos del huerto del restaurante.

Su menú de degustación de 12 tiempos que cambia cada mes, con platos preparados mayormente con alimentos de su huerto, el precio es de alrededor de dos mil pesos.

Los costos a la carta son variados, hay platos como el Kampachi Ahumado Salsa de Chiles, pescado cubierto en hoja santa con salsa de tres chiles, ancho, guajillo y meco (385 pesos) o la sopa de chicharrón acompañada de chile güero y nopales (175 pesos).

Entre lo más costoso está el Filete Wellington, envuelto en una hojaldra de masa, acompañada de salsa de morillas y de su propia reducción (650 pesos). Un cheque promedio es de alrededor de mil 500 pesos por persona.