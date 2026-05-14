‘El Jardinero’ podría pasar 45 años en la cárcel: ¿De qué delitos se le acusa al líder del CJNG en México?

Este 14 de mayo, EU sumó más cargos contra el líder del CJNG apodado 'El Jardinero.

Audías Flores Silva, “El Jardinero” y considerado uno de los principales mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enfrenta un escenario judicial complejo tanto en México como en Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses sumaran cargos en su contra tras su captura en Nayarit.

El operador criminal fue detenido el pasado 27 de abril y actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano, donde un juez ya decretó su detención provisional con fines de extradición.

Además de las acusaciones en territorio estadounidense, Flores Silva tiene pendiente en México una orden de reaprehensión en Jalisco para cumplir una sentencia de 45 años de prisión relacionada con una emboscada en la que fueron asesinados 15 policías.

Las investigaciones mexicanas también lo vinculan con operaciones del CJNG en municipios de Jalisco como El Arenal, Magdalena, Tequila, Amatitán, San Marcos, Etzatlán y Hostotipaquillo, zonas señaladas por autoridades federales como puntos estratégicos para las actividades del grupo criminal.

Estados Unidos agravó sus cargos y le sumó lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó esta semana la acusación formal presentada originalmente en 2020 contra “El Jardinero”. En el nuevo indictment, las autoridades añadieron un cargo por lavado de dinero y endurecieron las imputaciones relacionadas con narcotráfico.

Inicialmente, Flores Silva era acusado únicamente de distribución de cocaína y heroína, además del uso de armas de fuego entre 2012 y 2019. Sin embargo, la nueva acusación amplía el periodo de operaciones hasta noviembre de 2025 y agrega delitos relacionados con manufactura y distribución de metanfetaminas.

El documento judicial, integrado por cinco cuartillas, no detalla decomisos, operaciones financieras o hechos violentos específicos atribuidos al presunto líder criminal. En el sistema penal estadounidense este tipo de acusaciones suele limitarse a enumerar los delitos, mientras que las pruebas se presentan posteriormente ante la Corte.

Estados Unidos tiene 60 días para solicitar su extradición

Tras la captura de “El Jardinero”, comenzó a correr el plazo legal de dos meses para que el Gobierno de Estados Unidos formalice la solicitud de extradición con base en la acusación actualizada.

El caso podría generar una disputa jurídica sobre qué país tendrá prioridad para procesarlo. Mientras Estados Unidos busca juzgarlo por narcotráfico y lavado de dinero, en México enfrenta investigaciones abiertas de la Fiscalía General de la República y la condena pendiente por el ataque armado contra policías en Jalisco.

En 2024, la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo señaló como responsable de supervisar laboratorios de metanfetaminas en Jalisco y el sur de Zacatecas.