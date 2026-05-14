Pachuca vs. Pumas HOY: ¿A qué hora ver EN VIVO las semifinales de ida de Liga MX?

El partido de vuelta de Pumas vs. Pacucha se juega el 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. (Foto: Cuartoscuro/ Pachuca/ Club de Futbol)

La lucha por un boleto a la final del Clausura 2026 continúa este jueves con uno de los duelos más atractivos de la Liga MX. Los Tuzos de Pachuca reciben a Pumas UNAM en el partido de ida de las semifinales.

El encuentro se disputa en el Estadio Hidalgo, donde el conjunto dirigido por Esteban Solari buscará aprovechar la localía y mantener el nivel que mostró en los cuartos de final ante Toluca. Del otro lado está un cuadro universitario que terminó como líder de la fase regular y que viene de dejar fuera a las Águilas del América en la eliminatoria.

Pachuca ha sido uno de los clubes más ofensivos del torneo, mientras que Pumas ha encontrado resultados importantes incluso en escenarios complicados.

Pumas se clasifica a las semifinales de la Liga MX (Foto: EFE).

Pachuca vs. Pumas: Fecha, horario y sede de la semifinal de ida

El partido de ida entre Pachuca y Pumas se juega el jueves 14 de mayo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos. El encuentro forma parte de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Partido : Pachuca vs. Pumas

: Pachuca vs. Pumas Instancia : Semifinal de ida Clausura 2026 de Liga MX

: Semifinal de ida Clausura 2026 de Liga MX Fecha : Jueves 14 de mayo de 2026

: Jueves 14 de mayo de 2026 Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

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¿Cómo llegan Pachuca y Pumas a la ida de las semifinales de la Liga MX?

Pachuca llega a esta serie con la confianza a tope después de eliminar al Toluca, actual campeón del futbol mexicano. El equipo hidalguense mostró una de sus mejores versiones ofensivas en los cuartos de final y confirmó que atraviesa un momento sólido.

Los Tuzos cuentan con una de las delanteras más peligrosas del torneo. El venezolano Salomón Rondón se mantiene como el referente en ataque, acompañado por futbolistas como el brasileño Kenedy, el ecuatoriano Enner Valencia y el marroquí Oussama Idrissi.

Además, Pachuca intentará hacer valer una fortaleza importante: el Estadio Hidalgo. El conjunto de Esteban Solari solamente perdió un partido como local durante el campeonato y justamente fue frente a Pumas en la última jornada de la fase regular. Aquella derrota estuvo marcada por dos expulsiones para los Tuzos.

Ahora, los hidalguenses intentarán cobrar revancha y quitarle el invicto como visitante al conjunto universitario. El objetivo será llegar con ventaja al partido de vuelta en Ciudad Universitaria.

Cruz Azul y Chivas son los primeros clasificados a las semifinales del Clausura 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Por su parte, Pumas arriba a las semifinales tras dejar fuera al América, considerado por muchos como el equipo más dominante del momento. Sin embargo, la clasificación universitaria también dejó cuestionamientos sobre su funcionamiento.

El cuadro dirigido por Efraín Juárez apostó por un planteamiento más conservador en los minutos finales de la serie ante las Águilas y terminó resistiendo la presión rival. Incluso, el América tuvo la oportunidad de empatar la eliminatoria, pero Henry Martín falló un penalti en el cierre del encuentro.

Pese a las críticas, los universitarios consiguieron el objetivo y ahora buscarán aprovechar la ventaja deportiva que obtuvieron por terminar mejor posicionados en la tabla. En caso de empate global, Pumas avanzará a la final del Clausura 2026.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga MX?

Las semifinales del Clausura 2026 continúan durante toda la semana con los partidos de ida y vuelta que definirán a los dos finalistas del futbol mexicano. La serie entre Pachuca y Pumas cerrará el domingo 17 de mayo en el estadio Olímpico Universitario.

Por otro lado, Cruz Azul y Chivas abrieron las semifinales este miércoles en el Estadio Banorte. La Máquina avanzó después de eliminar al Atlas con marcador global de 4-2, mientras que Guadalajara consiguió su boleto tras remontar ante Tigres en los cuartos de final.

Con información de EFE.