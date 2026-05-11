Horarios de semifinales de la Liga MX: ¿Cuándo juegan Pumas vs. Pachuca y Chivas vs. Cruz Azul?

Las semifinales de la Liga MX enfrentan a Pumas vs. Pachuca y Chivas vs. Cruz Azul. (Fotos: IA Gemini / Liga MX).

La Liguilla del Clausura 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas: Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul avanzaron después de superar sus respectivas series de cuartos de final y ahora disputan el boleto a la final del futbol mexicano.

Tras los resultados del fin de semana, la Liga MX confirmó los horarios oficiales de las semifinales del Clausura 2026. De acuerdo con el reglamento, los clubes mejor ubicados en la tabla general tienen derecho a cerrar sus eliminatorias como locales, además de elegir día y horario de sus partidos en casa.

Semifinales del Clausura 2026: Fechas, horarios y sedes

Pumas, líder de la fase regular, enfrentará a Pachuca; mientras que Chivas, segundo de la clasificación, se medirá con Cruz Azul. Ambos equipos con mejor posición recibirán los partidos de vuelta en sus estadios.

El reglamento de la Liga MX establece que las semifinales deben disputarse en miércoles-sábado y jueves-domingo, evitando que los clubes jueguen el mismo día tanto en la ida como en la vuelta. Además, el criterio de desempate continúa favoreciendo la posición en la tabla en caso de igualdad en el marcador global.

Pumas vs. Pachuca

Partido de ida

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Horario: 19:00 horas

Sede: Estadio Hidalgo

Partido de vuelta

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 19:00 horas

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs. Cruz Azul

Partido de ida

Fecha: Miércoles 13 de mayo de 2026

Horario: 20:00 horas

Sede: Estadio Banorte

Partido de vuelta

Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Horario: 19:07 horas

Sede: Estadio Jalisco

Resultados de cuartos de final de la Liga MX: Así se definieron las semifinales

Las semifinales del Clausura 2026 quedaron definidas después de cuatro series con desenlaces distintos, incluidos dos empates globales que se resolvieron por posición en la tabla.

Pumas deja fuera al América

Pumas eliminó al América en una de las series más cerradas de los cuartos de final. Los universitarios empataron 3-3 en la vuelta y sellaron el global 6-6 para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general.

El equipo dirigido por Efraín Juárez tuvo un inicio dominante en Ciudad Universitaria con goles de Rubén Duarte, Nathan Silva y Jordan Carrillo en los primeros 23 minutos. América reaccionó con anotaciones de Patricio Salas y un doblete de Alejandro Zendejas, pero no logró completar la remontada.

La oportunidad más clara para las Águilas llegó al minuto 87, cuando Henry Martín falló un penal al estrellar el balón en el poste. Con ello, Pumas aseguró su regreso a unas semifinales por primera vez desde el Apertura 2023.

Pumas pasa a semifinales del Clausura después de igualar en la vuelta 3-3 con América en la Liga MX (AP Foto/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

Pachuca elimina al Toluca

En tanto, Pachuca eliminó al Toluca con autoridad. Los Tuzos ganaron 2-0 el partido de vuelta y cerraron la serie con marcador global de 3-0 frente al vigente bicampeón de la Liga MX.

El ecuatoriano Enner Valencia abrió el marcador desde el punto penal y el brasileño Kenedy amplió la ventaja en el segundo tiempo. Toluca generó opciones de peligro, incluidos varios disparos al poste, pero no logró descontar en la eliminatoria.

Con este resultado, Pachuca volvió a unas semifinales por primera ocasión desde el Apertura 2022, torneo en el que consiguió el séptimo campeonato de su historia.

Ls Diablos Rojos, ganadores del Apertura 2025 y Clausura 2025, ahora deben concentrarse en la final de la Concachampions 2026, donde enfrentará a Tigres UANL el próximo 30 de mayo.

El ecuatoriano Enner Valencia le da el triunfo al Pachuca sobre el campeón Toluca. (Foto: EFE/Felipe Gutiérrez).

Chivas remonta ante Tigres

Chivas avanzó a semifinales después de remontar su serie ante Tigres. El Guadalajara ganó 2-0 en el estadio Akron y empató el global 3-3 para clasificar por mejor posición en la fase regular.

El protagonista del encuentro fue Santiago Sandoval, canterano de 18 años que marcó los dos goles del equipo rojiblanco. El primero cayó al minuto 74 tras una serie de rebotes dentro del área y el segundo llegó tres minutos más tarde con un remate de cabeza.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito afrontó el partido sin cinco titulares concentrados con la Selección Mexicana rumbo al Mundial, pero logró imponer condiciones durante gran parte del encuentro.

Tigres terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Francisco Reyes en la recta final del compromiso.

Cruz Azul vence al Atlas

Cruz Azul aseguró su clasificación luego de vencer 1-0 al Atlas en la vuelta de los cuartos de final. El único gol del encuentro fue obra del argentino José Paradela.

La Máquina cerró la eliminatoria con marcador global de 4-2, luego de haber ganado el partido de ida por 3-2. El conjunto celeste controló gran parte de la serie y confirmó su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Atlas necesitaba una remontada amplia para avanzar, pero Cruz Azul sostuvo la ventaja con intervenciones del portero Kevin Mier y una defensa que evitó mayores complicaciones en el segundo tiempo.

Con información de EFE y AP.