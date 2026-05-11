¿Le preguntarán del calendario de la SEP? Sigue la conferencia ‘mañanera’ de Sheinbaum EN VIVO

La presidenta de México da su conferencia de prensa desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Es lunes de ‘Quién es quién’ en la conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien felicitó a las mexicanas por el Día de las Madres durante su gira de trabajo por Sonora.

La presidenta de México arranca su rueda de prensa de este 11 de mayo acompañada de Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) que presenta el análisis de los precios de los combustibles y expone qué gasolineras ‘se vuelan la barda’ y no cumplen con el acuerdo de vender el diésel por debajo de los 27 pesos.

El procurador Federal del Consumidor también informa el precio de la canasta básica en México con un seguimiento especial al jitomate, que se mantendrá caro hasta el verano debido a siembras por debajo del promedio en Sinaloa, advirtieron productores.

La polémica del calendario de la SEP y el recorte de clases

Se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum sea cuestionada sobre la reunión de Mario Delgado, secretario de Educación, para revisar el calendario de ciclo escolar 2025-2026 este lunes 11 de mayo.

Delgado anunció el jueves 7 de mayo que de común acuerdo con los 32 secretarios de Educación de los estados, las clases terminarían el próximo viernes 5 de junio por el Mundial 2026 y por las olas de calor pronosticadas para el verano.

Mario Delgado incluso hizo ‘oficial’ el cambio al publicar el nuevo calendario e informar que el ciclo escolar 2026-2027 iniciará con dos semanas de ‘reforzamiento de aprendizajes’ antes del arranque de las clases, programado para el lunes 31 de agosto.

Pero Claudia Sheinbaum le ‘corrigió la plana’ un día después. En su ‘mañanera’ del 8 de mayo, la presidenta de México afirmó que “el calendario no estaba definido” y que se tenía que revisar que los estudiantes no perdieran clases a pesar de la celebración del Mundial 2026.

Mario Delgado insistió durante unas horas más que las clases terminarían el próximo 5 de junio antes de ‘meter reversa’ y publicar un video en sus redes sociales en el que informó que tendrá una nueva reunión con los secretarios de Educación de los estados para revisar el calendario del ciclo escolar 2025-2026.

El recorte de clases fue rechazado por Jalisco, estado que tendrá 4 de los 13 partidos del Mundial 2026 en México, mientras que Nuevo León, sede de 5 juegos del torneo, anunció que habrá talleres especiales del 22 de junio al 8 de julio para los alumnos que requieran ir a la escuela.

Padres de familia también se opusieron al recorte y acusaron a la SEP y al Gobierno de dar un “golpe a la educación” al ‘empeñar’ las clases de sus hijos por el Mundial 2026 que, remarcaron, solo se realizará en 3 de los más de 2 mil 500 municipios de México. “La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo”, dijeron.