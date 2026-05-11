Mario Delgado, ¿al banquillo legislativo?

Aunque aún no se toma una decisión sobre anticipar el fin del calendario escolar y hoy la SEP hará una nueva propuesta, diputados de oposición ya preparan diversos “puntos de acuerdo” en la Permanente para citar a comparecer al secretario de Educación, Mario Delgado. Al menos hay la propuesta del PAN y de MC, quienes ya consideraron que el funcionario federal “actúa con una gran insensibilidad institucional con miles de mujeres solas, jefas de familia y madres trabajadoras que se verán afectadas por el cierre anticipado de ciclo escolar”, criticó la panista poblana Genoveva Huerta. “Vamos hasta por la vía del amparo”, anticipó la vocera de la bancada naranja, Laura Ballesteros. A ver qué deciden en la reunión de hoy con los secretarios de los estados.

Reaparece desde Badiraguato

Por si se andaban preguntando si no tenía… pues sí, el senador Enrique Inzunza, entre los señalados por EU por presuntos vínculos con el narco, sí tiene madre. Ayer posteó una imagen con ella desde Batequitas, Badiraguato, donde nació. Recordemos que el morenista es el único que no ha pedido licencia en el cargo… ni se ha aparecido por el Congreso.

Disculpas por Díaz Ayuso

Siete años después llegaron las disculpas de España a México, pero no crean que las del rey por la Conquista. Se trata de una carta de la oposición en la comunidad de Madrid por el “bochorno” y “ridículo” que vino a causar la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con su visita a México que tuvo que acotar, luego de solo venir a pregonar un discurso de “batalla cultural” con una reivindicación fanática del conquistador Hernán Cortés, expresó Manuela Bergerot, coordinadora parlamentaria de Más Madrid. “De vergüenza ajena”, secundó por su parte, en un evento, el presidente Pedro Sánchez.

El lastimoso caso de Kevin

Con los estragos de un cáncer terminal, Kevin González, un joven de 18 años con ciudadanía estadounidense, tuvo que viajar a su natal Durango para poder despedirse de su familia. Isidoro González y Norma Ramírez intentaron obtener una visa humanitaria para ir a ver a su hijo enfermo. Como les fue negada, se aventuraron a cruzar sin documentos, pero cayeron en manos del ICE y fueron a parar a un centro de detención. Tras volverse mediático el caso, un juez en Arizona permitió la deportación urgente de los señores y este sábado cruzaron la frontera y lograron reunirse con su hijo, justo antes de que perdiera la vida. La migra, como el cáncer, no distingue edad ni clases sociales… y tampoco nacionalidad.

Sheinbaum recibe hoy a la CNTE

Se tiene previsto que la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reúna hoy a las 16 horas con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para abordar sus demandas, luego de que amarraran el encuentro tras bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de Palenque el pasado 1 de mayo. Las demandas del magisterio disidente son muchas y aunque la presidenta ha reiterado que no hay recursos para atenderlas, los maestros podrían alcanzar un acuerdo importante en la que sería la primera negociación directa con Sheinbaum.

Taddei, muy solicitada en el Congreso

Aunque la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya confirmó que este lunes acudirá al Senado para dialogar con los grupos parlamentarios sobre su recomendación de aplazar la segunda elección judicial para 2028, en la Cámara de Diputados también ya le pidieron que se dé una vuelta a la Jucopo. Quizá porque en la Cámara alta sesiona la Permanente, la consejera presidenta tiene planeado reunirse con senadores y diputados al mismo tiempo. Pero en San Lázaro la oposición del PAN, PRI y MC dicen que ellos la invitaron desde antes y quieren su reunión aparte.