¿Visita de rutina?

Nada nuevo, nada extraordinario, es la visita de cortesía acostumbrada al término de cada periodo ordinario de sesiones en el Congreso a la presidenta. Así nos resumió ayer Ricardo Monreal el encuentro que sostendrán esta tarde los diputados y senadores de Morena, PVEM y PT en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum. ¿El periodo extra? “No, esa es una decisión del Legislativo”, aclaró. ¿El tema Rocha Moya? “No, ese no es un tema a tratar”, según adelantó. Lo que sí dijo es que “me reuniré después con la consejera jurídica, Luisa Alcalde”, para ver los términos de la “reforma a la reforma al Poder Judicial”.

Se quedaron esperando

Claramente Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado por el gobierno de EU, quiso dar una cucharada de su propio chocolate al panismo. El fin de semana anunció que sí acudiría a la Comisión Permanente, y dos horas antes de la sesión se echó para atrás. Igualito que lo hizo Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, la semana pasada, cuando el Senado la convocó por el asunto de la CIA. Y es que en el oficialismo insisten en que la panista sí había confirmado. Ahora sí que cada grupo parlamentario se quedó frotándose las manos.

Luchan por paridad en el INE

Las consejeras electorales Carla Humphrey y Rita Bell López presentaron ante el Tribunal Electoral una impugnación contra la designación de funcionarios en cargos directivos del INE realizados por la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, por no observar la paridad de género, ya que solo en una de las diez áreas renovadas se nombró a una mujer. La impugnación se suma a la presentada por la organización Mujeres en Plural. El TEPJF tendrá que resolver ambos recursos en la próxima sesión. ¿Habrá correcciones?

Fenómeno coreano

Con la novedad de que Claudia Sheinbaum invitó a Palacio Nacional a los integrantes del grupo BTS, a quienes les abrió un balcón para que saludaran a sus fans. La presidenta destacó que las canciones de la banda de K-Pop son de amor y muy humanistas. Por cierto, BTS llevó en minutos más gente al Zócalo que muchos partidos políticos.

Díaz Ayuso atiza pleito en la CDMX

El panista Federico Döring se fue con todo contra Clara Brugada. A raíz de la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el diputado federal reclamó que la jefa de Gobierno de la CDMX dijo que la derecha está derrotada. “Eso es mentira, el PAN en la capital del país avanza, crece y se consolida como una fuerza democrática por encima de Morena”. Y fue más allá, al decir que la visita de la española “es útil y forma parte de un momento crucial en el mundo, donde el populismo se ve cada vez más acorralado”. La CDMX “no merece ser gobernada desde los complejos, desde los traumas y rencores”, criticó. ¿Acaso tendrá aspiraciones para 2030 don Federico?

Credencializan la identidad indígena

La Sala Superior del Tribunal Electoral federal validó incluir la identidad de género y autoadscripción indígena en la credencial para votar. Una persona indígena impugnó la medida adoptada por el INE por no hacer una consulta a pueblos originarios, no obstante, los magistrados concluyeron por unanimidad que no fue necesaria porque la inclusión no genera derechos en automático y es parte de la identificación.

No hay peor ciego… ¿que el que pide pruebas?

Productores agrícolas y empleados del Sistema Nacional del Agua denunciaron desde hace meses, quizá años, que la facción del Cártel de Sinaloa llamada Los Chapitos controla el abasto de agua en la entidad. Es lo mismo que dice la acusación contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quien se señala de haber ofrecido a ese grupo posiciones de poder dentro del gobierno a cambio de que lo hicieran ganar la elección de 2021. Y mientras tanto, desde el Ejecutivo siguen pidiendo pruebas.