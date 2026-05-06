Se asoma un periodo extra

Cuentan en la Jucopo de Diputados que los coordinadores parlamentarios “van muy avanzados en favor de convocar a un periodo extraordinario de sesiones” del Congreso de la Unión. Incluso, aseguran que “en el Senado también hay consenso”. Ya hasta tienen los temas, según dicen: seguros y fianzas, el buró de crédito, inteligencia artificial y una nueva ley de migración, entre otros. Sin embargo, admiten que para hacer cambios a la reforma al Poder Judicial “aún no hay luz verde” de Palacio Nacional. Todo debe decidirse “en cuestión de horas”, anticipan. Veremos.

En puerta, declaratoria de ‘salarios dignos’

Y a propósito de acuerdos en el Legislativo, hay la versión entre las bancadas de oposición de que ya se autorizó desde el Ejecutivo que se haga, por fin, la declaratoria constitucional de la reforma que “dignifica y eleva” los salarios de médicos, policías y maestros. La reforma “lleva bloqueada más de un año”, criticó el diputado de MC Pablo Vázquez Ahued. Por eso hoy, en la sesión de la Comisión Permanente “podría hacerse la declaratoria”, dijo, Y si no, se lo reclamarán a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Hasta un amparo tienen los naranjas. ¿Habrá tiro?

Notoria ausencia

En la ceremonia oficial del 164° aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo, que encabezó la presidenta Sheinbaum, llamó la atención la ausencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. El protocolo marca que en estos actos oficiales asisten los representantes de los tres Poderes de la Unión. Ayer estuvieron presentes en Puebla el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. De acuerdo con el equipo de prensa de Kenia, su inasistencia fue por motivos de agenda. Luego que no se anden quejando de que los excluyen.

¿Quién sigue?

Sigues tú... Es lo que seguramente dicen ya varios morenistas respecto del senador Enrique Inzunza, quien se ha resistido a pedir licencia pese a que también es investigado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Ayer se sumó a las renuncias Dámaso Castro, vicefiscal del estado, quien está en la decena que Trump tiene bajo la mira. En tanto se decide, veremos si nuevamente sube hoy a tribuna durante la Comisión Permanente para defenderse con la misma firmeza que se pronunció contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Recordemos que el morenista ya anunció que sí estará presente en la sesión. A ver si cumple.

Precisión chiapaneca

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, publicó el lunes su postura en torno a algunos políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen: “Somos aliados, no cómplices”, escribió en un post, y publicó los nombres de los aludidos, entre ellos el exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Miami, Rutilio Escandón. De manera errónea, en este espacio se mencionó que el legislador se refería al actual mandatario chiapaneco, Eduardo Ramírez. Ante esa imprecisión, sirvan estas líneas como desagravio al senador, al gobernador y a nuestros lectores.

Emplacamiento de bicis eléctricas

El emplacamiento de scooters, motos y bicis eléctricas será una obligación en la capital a partir del 1 de junio, anunció ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Explicó que a partir del próximo mes los vehículos ya tendrán que salir emplacados de los lugares de venta y los usuarios que adquieran una unidad antes de esa fecha tendrán hasta el 20 de noviembre para hacer el trámite. ¿Tendrá éxito el gobierno en su intento de controlar estos vehículos?