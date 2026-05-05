Correcciones a la reforma judicial

El autor de la iniciativa para modificar la reforma judicial, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, deslizó ayer en los solitarios pasillos del Palacio Legislativo que su propuesta no solo busca cambiar la fecha de la segunda elección de los juzgadores del Poder Judicial. “Queremos aprovechar el viaje y corregir la totalidad de los aspectos: que haya menos candidatos, que las campañas sean más nítidas y que haya más transparencia”, confesó. Nada fácil la tarea para tratarse en un periodo extraordinario, pero hay que aplaudir el ánimo del legislador.

¿Efecto boomerang?

Muy directa fue ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, al pedir “congruencia” a Morena y sus aliados. Frente al reto que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum de hacer justicia ante las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha, “es momento de que sean congruentes y apliquen las reformas que impulsaron en materia de prisión preventiva oficiosa”, expresó. “¿No dijeron que, en estos casos graves, primero detenerlos y luego investigar para que no se fuguen?”, cuestionó.

“Somos aliados, no cómplices”

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, salió a expresar la postura de su partido en el caso de Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narco: “Somos aliados, no cómplices”. El pevemista acusó que en la ‘4T’ mientras hablan de transformación, operan redes, pactos… y protección política. Dijo que en la lista de narcopolíticos faltan el senador Adán Augusto López; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y Fernández Noroña. Fuertes declaraciones, sobre todo si vienen de un aliado.

La no-renuncia de Narro

El día de hoy, el Consejo Universitario de la UNAM aprobará el nombramiento como profesor emérito de José Narro Robles, el exrector que supuestamente renunció a la máxima casa de estudios para buscar ser presidente del PRI hace siete años. Pues resulta que aquella separación no fue precisamente una renuncia, porque para ser nombrado emérito se requiere una relación laboral con la universidad. Así que hoy sabemos que en realidad el doctor Narro fue jubilado y no se separó de la UNAM. Por cierto, nada de ello quita el indiscutible mérito de Narro como académico.

Amigas y rivales… de la ‘4T’

Muy sonrientes lucieron en su encuentro la opositora alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ambas confrontadas con la ‘4T’. La española agradeció a la mexicana “por ser una mujer tan valiente y fuerte”. “Aquí también late la libertad”, le dijo Alessandra al darle la bienvenida. Por cierto, la presidenta Sheinbaum expresó su molestia contra quienes invitaron a Díaz Ayuso para “hacerle un homenaje a Hernán Cortés”. ¿Será un activo para Rojo de la Vega o algo que le van a cobrar más temprano que tarde?

Nervios traicioneros

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, tuvo ayer su primer resbalón en materia de comunicación. Al participar en la conferencia del Gabinete de Seguridad federal, se le vio muy nerviosa, titubeante y hasta cambió palabras para formar frases chuscas, como decir que el sábado fue “embestida” como gobernadora o que ha venido trabajando por Sinaloa “en las diversidades”, cuando quiso decir quizá desde las diversas encomiendas… ¿o habrá querido decir “adversidades”? Es entendible. ¿Quién podría estar tranquilo en calidad de gobernador de Sinaloa en estos momentos?

El caso de Anaya

Pues todo indica que a Ricardo Anaya lo quisieron acusar gratuitamente de “tocamientos indebidos”. Cuando se observa el detalle del video, se aprecia que el problema fue que el brazo de Anaya se quedó atrapado en medio de una bolsa, lo que dio esa imagen que reventó en redes sociales. Así son los tiempos, en medio de escándalos mayores, hasta los asuntos nimios van a adquirir relevancia mediática. Usted sabe bien para qué.