Campeche, en bancarrota

Con la novedad de que no es novedad: el gobierno de Campeche, que encabeza Layda Sansores, está prácticamente en bancarrota. Resulta que el gobierno morenista de esa entidad enfrenta falta de liquidez e incluso dificultades para cubrir servicios básicos, como el pago de luz, según lo ha reconocido la propia mandataria. La situación es tan crítica que Sansores ha dicho que, de no contar con recursos, podría suspender operaciones en oficinas estatales y que no pedirá prestado. A ver qué sucede en sus últimos meses.

El PT, con la canija duda ante llegada de Ariadna a Morena

Conforme avanza el tiempo y se acerca el proceso electoral, los aliados de Morena tienen menor temor de expresarse. Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, si bien saludó la inminente llegada de Ariadna Montiel como líder de Morena, resaltó que siempre “existe el riesgo” de que los padrones electorales, que ella estuvo manejando como secretaria del Bienestar, se usen con fines electorales en beneficio de cualquier partido. “Sería terrible, terrible institucionalizar el uso de los programas sociales”. Sin embargo, acotó que “sin duda” se le da el beneficio de la duda.

Arma Taddei su ‘club de Toby’ y provoca críticas

Consejeros del INE están molestos con la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, por armar su ‘club de Toby’ en el INE, pues aunque la paridad de género ha sido una bandera que ha defendido la institución, solo en una de 10 áreas clave que tuvieron cambios se nombró a una mujer. Con la nueva composición, en la cual el consejero Martín Faz acusó que la presidenta del INE dejó de lado el perfil técnico e impuso perfiles políticos, los hombres tendrán mayoría, evidenciando la incongruencia entre el discurso y las acciones.

La telaraña de Mier

Quien al parecer sí anda jugando a Pinocho es Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, pues en su defensa a Enrique Insunza, senador acusado en EU por presuntos vínculos con el narco, afirmó que sí se presentó y estuvo en el “informe de la senadora (Cynthia López)”, y que fue ahí donde le comentó del enredo en que estaba. Sin embargo, al menos en las fotografías y videos que se compartieron del informe, ni las luces del sinaloense.

Mañanera más breve

Cuarenta y tres minutos duró la denominada “mañanera del pueblo” de ayer. La más corta desde que Claudia Sheinbaum despacha en Palacio Nacional. La morenista no aceptó preguntas que no estuvieran relacionadas con el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, signado durante la conferencia. Es un hecho que el gobierno federal ya tenía conocimiento de que Estados Unidos había imputado formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por nexos con el narco, ya que el martes a las 18 horas la cancillería recibió solicitudes de extradición. La atención estaba en otra parte.

Relación México-EU, “con alfileres”

Justo cuando en San Lázaro acordaron crear una comisión que dará seguimiento al T-MEC, para los diputados de oposición el escándalo y la balconeada al góber de Sinaloa, Rubén Rocha, dejaron “con alfileres” la relación México-EU. “Y cada segundo que Rocha Moya siga en su cargo, el gobierno de la presidenta Sheinbaum pierde espacio de negociación”. “Cada segundo de impunidad daña la relación con ‘alfileres’ que se tiene en materia de seguridad”, remató el panista Federico Döring. ¿Y ahora quién quitará los alfileres?