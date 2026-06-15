Morena siente pasos de la ultraderecha

Muy serio y preocupado, el líder morenista de San Lázaro, Ricardo Monreal, advirtió a su movimiento que “hay que cuidar los principios y la estrategia de Morena”. Y es que les alertó que la ultraderecha ya les pisa los talones, al afirmar que “los países que habían optado o girado a la izquierda hoy se están inclinando a la extrema derecha, incluyendo México”. La llamada de atención viene a propósito de su nuevo libro Péndulo político, la ultraderecha. Advierte que hace apenas menos de una década “el péndulo político en América oscilaba a la izquierda, venía de la derecha a la izquierda”. ¡Aguas!

Citlalli truena el látigo a suspirantes

Y a propósito de llamados de atención a los de la ‘4T’, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, tronó el látigo este fin de semana a los aspirantes a candidaturas para 2027. Al arreciar sus “asambleas informativas” por el país, demandó a los suspirantes guindas “sumarse activamente a las tareas organizativas que Morena desarrolla en todo el país para fortalecer la participación ciudadana”. Y les recordó que se acerca ya el proceso de registro, el 22 de junio, y que la definición de las candidaturas será a través de encuestas. Todos a territorio, fue la instrucción.

El premio de consolación en Zacatecas

Ante el freno a sus aspiraciones por la gubernatura de Zacatecas que le puso la dirigencia de Morena, el senador Saúl Monreal ya baraja sus posibilidades para la próxima elección y entre ellas está competir por la alcaldía de Fresnillo, misma que gobernó de 2018 a 2024. En caso de aceptar el premio de consolación, el morenista tendría el reto de arrebatar al Revolucionario Institucional la alcaldía, la cual perdió Morena por los resultados, o la falta de los mismos, que él dio en seis años al frente de la demarcación.

Acercamiento cuatrotero a Irán

Previo a su debut en el Mundial de Futbol, la selección nacional de Irán parece que recibió visitas cuatroteras. El senador Gerardo Fernández Noroña fue captado en el campo de entrenamiento del equipo persa en Tijuana, donde se prepara para su primer enfrentamiento ante la escuadra de Nueva Zelanda. El hecho trascendió a través de un video que circula en plataformas digitales y, hasta ayer, no se sabía del motivo de tal acercamiento. Seguramente fue para desearle suerte. ¿Pero quién necesita más la fortuna en estos tiempos?

Va a la banca el exembajador

Aunque suelen tener hasta tres meses para la mudanza, el fin de semana Esteban Moctezuma se despidió de la embajada de México en Estados Unidos, la cual ahora será ocupada por Roberto Lazzeri. Al menos quien fuera secretario de Educación al principio del sexenio de López Obrador todavía pudo armar su reunión para ver el primer partido de México en el Mundial. Ahora, veamos cuánto dura en la banca y en qué posición lo coloca el segundo piso de la ‘4T’, pues al menos esa fue la promesa de la presidenta Sheinbaum.

Buscan liberar al Congreso del tabaco

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, busca mediante una iniciativa de ley que el Congreso se convierta en un espacio 100% libre de humo de tabaco, pues “debe dar el ejemplo” conforme a las nuevas normas de salud vigentes. Y es que, al parecer, los legisladores, si bien no comparten ideología política, al menos sí hay varios que comparten la visión del cigarro como un vicio, como ventiló el propio Ricardo Anaya, coordinador del PAN, durante la discusión de la prohibición de los vapeadores.