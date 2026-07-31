Pleito en BC “no corresponde a la mañanera”...

Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer aplicó la de Poncio Pilatos en el conflicto político entre la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, y su antecesor el petista Jaime Bonilla. Ello pese a que se filtraron audios, han escalado las acusaciones públicas y hasta la gobernadora Ávila presentó una denuncia. La mandataria optó mejor por lavarse las manos: “No corresponde a la mañanera. Tienen que resolver sus temas, y ya le toca en todo caso a Morena o al PT definir las alianzas”.

Ratifican sentencia a Zhenli Ye Gon

Se acordará usted de Zhenli Ye Gon. Sí, el chino detenido en 2007 en cuya casa, en las Lomas de Chapultepec, había 205 millones de dólares en efectivo. Un tribunal ratificó la sentencia de 15 años de prisión. Es la primera sentencia que recibe por lavado de dinero. Esta vez por transferir 33 millones de dólares, a través de una empresa constructora y una casa de cambio, a paraísos fiscales con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los recursos. El sentenciado está en El Altiplano, a la espera de otras sentencias.

Piden no especular con ciclosporiasis

Parece que el sector agroalimentario de México ya respondió a Scott Gottlieb, exfuncionario de la FDA, quien mencionó que el brote de ciclosporiasis provenía del cilantro y perejil de México. Mario Puente, vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, llamó a evitar especulaciones que puedan afectar al comercio. “Yo creo que aquí lo más prudente es mantener la calma, es esperar las conclusiones que se puedan obtener de esta investigación, no generar crisis comercial o especulaciones respecto a desprestigiar algún producto en particular”, afirmó. No fue el gobierno, pero alguien tenía que saltar de este lado.

¿Petición insensata?

Luego de que el INE anunció que plantea pedir 13 mil millones de pesos para organizar la elección de 2027, 71% más que la elección similar anterior del 2021, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó como desproporcionado el proyecto y como “un despropósito que una institución duplique o pida presupuesto más allá de lo sensato”. Monreal dijo que revisarán la solicitud una vez que esté en su cancha; no obstante, adelantó que van a aprobar un presupuesto “consciente y también racional”. Es decir, le asestarán un recorte al árbitro electoral.

Alito respinga

Quien no se queda callado es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues aseguró que la decisión del INE que le impide utilizar expresiones como “narcopartido” para referirse a Morena no lo va a silenciar. “A mí no me van a callar, a mí no me van a asustar ni mucho menos nos van a doblar (...) son un cártel disfrazado de gobierno”, dijo el campechano. Además, Emilio Suárez, representante priista ante el árbitro electoral, aseguró que también acudirán a instancias internacionales al considerar que se trata de un acto de censura. Bastante muinos los dejó la resolución.

Ojo con los cobros indebidos

La oficina de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, debería poner atención a lo que ocurre en la Secretaría de Gestión Integral de Agua (que reemplazó a Sacmex). Y es que los cobros injustificados y desproporcionados de hasta mil por ciento más, de un periodo a otro en el recibo del agua, se están multiplicando. Y no solo eso, cuando las personas reclaman –en especial los adultos mayores–, los tratan de mentirosos, buscan que caigan en una especie de cohecho para pagar la mitad del indebido cobro, y si no aceptan la “negociación”, los insultan.