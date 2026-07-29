‘¡Serenos, morenooos!’

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, llamó a Jaime Bonilla y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a serenarse, luego de que durante semanas han estado cruzando acusaciones y descalificaciones por los audios filtrados de la mandataria, en donde presuntamente negocia la rehabilitación de su visa a cambio de información de seguridad. Montiel reconoció que el pleito es añejo, pero afirmó que el proyecto y las causas de la ‘4T’ son más grandes que un pleito particular. Llamado prudente, a menos de un mes de comenzar el proceso para renovar la gubernatura.

Frenan intención de poner a pluris a hacer campaña

El líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, puso un freno a la intención del consejero Uuc-kib Espadas de implementar doble boleta en la elección de diputaciones federales con el fin de obligar a los pluris a hacer campaña. El diputado afirmó que “un consejero y un consejo no tienen la facultad de legislar”, por lo que la propuesta de Espadas tendría que pasar por una reforma legal y no solo un acuerdo. Poco tiempo duró la espontánea propuesta.

Aparece la góber de los audios

Y hablando de la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, resulta que reapareció ayer en un acto encabezado por Sheinbaum. La mandataria estatal, quien ha estado en los últimos días en el ojo del huracán por la difusión de unos audios en los que busca colaborar con el FBI a cambio de que le desbloqueen su visa, hizo acto de presencia, como si nada, en la entrega de reconocimientos a personal que integró el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en el Mundial, que se realizó en la base aérea de Santa Lucía.

Definen el futuro de México tiene Vida

El Tribunal Electoral discutirá este miércoles la impugnación que presentó México tiene Vida, organización que dirige Jaime Ochoa Hernández y que fracasó en su intento de conseguir su registro como partido político, contra una sanción por 445 mil 318 pesos por afiliar indebidamente a cinco mil personas a través de la simulación. El tiempo pasa y las trampas de la organización conservadora siguen saliendo a flote.

Invitada a Perú

Hablando de viajes al sur, quien se placeó en la toma de protesta a Keiko Fujimori como presidenta de Perú fue la panista Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales de Acción Nacional. Presumió foto con la mandataria sudamericana y la invitación que le hicieron llegar para el acto, la cual se la extendieron por ser presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América. Seguro será motivo de críticas en la ‘4T’.

“Un país en paz”

La inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, ayer entregó reconocimientos a personal que integró el Plan Kukulkán, el cual fue diseñado para garantizar la seguridad en la Copa Mundial FIFA 2026. Desde la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio de Santa Lucía, la morenista declaró que la justa mundialista permitió mostrar al mundo el verdadero rostro de México: “un país en paz”. Como si organismos internacionales no consideraran a México como un país con altos niveles de violencia homicida, crisis de personas desaparecidas y hallazgos de fosas clandestinas.

Mensaje desde Lima

Tal como lo anunció, el expresidente de México Vicente Fox compartió en sus redes sociales que asistió a la toma de protesta a Keiko Fujimori como presidenta de Perú. El exmandatario mexicano aseguró que sostuvo reuniones con líderes internacionales para dialogar sobre democracia, libertad y cooperación en América Latina. Desde Lima, publicó que reafirma su compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos. ¿Será que allá sí le hacen caso?