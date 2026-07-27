El pasivo que significa el Cuau

En Morena comienza a crecer la incomodidad por el costo político que representa seguir cargando con Cuauhtémoc Blanco. Mientras miles de morelenses siguen esperando respuestas sobre los resultados de su administración, el exgobernador aparece disfrutando de España, alimentando una imagen de desconexión con la realidad que difícilmente pasa inadvertida. Lo que más preocupa dentro del oficialismo no es el viaje, sino el simbolismo. Cada fotografía y cada aparición pública recuerdan un capítulo que el partido preferiría dejar atrás. En política, la percepción pesa tanto como los hechos, y hoy esa percepción vuelve a colocar a Morena a la defensiva. Más de uno se pregunta cuánto tiempo más seguirá el partido asumiendo el costo de defender a personajes que, lejos de fortalecer el proyecto, se han convertido en un pasivo político permanente. La narrativa de austeridad, congruencia y responsabilidad pública pierde fuerza cuando este tipo de episodios ocupan la conversación. Dicen que en Palacio y en la dirigencia del partido ya hay quienes consideran que la paciencia tiene límites. Porque una cosa es cerrar filas y otra muy distinta cargar indefinidamente con un desgaste que erosiona la credibilidad del movimiento. La pregunta ya no es si Cuauhtémoc Blanco representa un problema político, sino cuánto tiempo más estarán dispuestos a asumir ese costo.

Insensibilidad política

“Usted ya va de salida”... Esa fue la respuesta de Mari Luz Velázquez, alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, a un adulto mayor que le reclamaba las afectaciones que las obras del Tren Interoceánico han provocado en las carreteras. La declaración de la edil provocó rechiflas y reclamos, pues, más allá del comentario insensible, la funcionaria no dimensiona que es precisamente la población adulta mayor la que más acude a las urnas y vota por Morena, según datos del INE.

Iglesia condena el pecado de la trampa

El escándalo por las trampas en el examen de la UNAM provocó que hasta la Iglesia saliera a pronunciarse. En un artículo publicado en Desde la fe, medio de comunicación oficial de la Arquidiócesis Primada de México, la Iglesia advierte que lo ocurrido en el examen de la UNAM es un llamado “a preguntarnos qué tipo de personas estamos formando, cuál es la medida que le damos a alguien para reconocer su valor y qué clase de sociedad queremos construir”. Advierte que es “un ejemplo más que retrata a una creciente cultura en la que el éxito comienza a valer más que la verdad”.

CCH y prepas, con lugares asegurados

Para la tranquilidad de muchos estudiantes y ante el anuncio de que se suspendieron las inscripciones a licenciatura por la investigación que se lleva a cabo por los aspirantes que hicieron trampa en su examen de admisión, la UNAM, que encabeza Leonardo Lomelí, dejó claro “que las personas egresadas del bachillerato universitario que cuentan con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar trámite de entrega de documentos, por lo que la asignación de la carrera elegida permanece vigente, sin afectación alguna”. Menos mal. Solo se espera que aquellos que pasaron el examen limpiamente pronto puedan realizar sus trámites.

Incongruencia azul

En otra de las contradicciones de la oposición, y que evidencia que una cosa es lo que alardean a nivel nacional y otra la que se hace a nivel local, resulta que el Congreso de Querétaro notificó a la Comisión Permanente que dio luz verde a la iniciativa de reforma constitucional para establecer la nulidad de elecciones por intervención extranjera, eso, pese a que el PAN tiene mayoría en el Congreso queretano y a pesar de que esa reforma fue votada en contra por el panismo en el Congreso de la Unión.