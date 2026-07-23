El INE sale del letargo

El INE despertó del letargo y, luego de meses de patear el asunto, discutirá este jueves la propuesta de lineamientos del consejero Jorge Montaño para regular y fiscalizar actos anticipados de campaña que partidos como Morena llevan cometiendo desde hace semanas. Eran muchas las voces de especialistas y de partidos como MC y Somos México que exigían al INE actuar, pues alertaban que de no hacer nada, se vería comprometida la equidad en la contienda del próximo año.

Críticas escatológicas

A los ojos del PRI, Morena tiene la culpa hasta de la diarrea explosiva en Estados Unidos. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del tricolor, consideró que la reducción “grande” a sanidad animal y vegetal ha generado peligros como el gusano barrenador y el parásito cyclospora. “Vamos rumbo al T-MEC, y resulta que los americanos traen diarrea explosiva por culpa del gobierno de Morena. Ya se los han de imaginar, todos cursientos, las ganas que tienen de firmar un tratado libre de comercio con nosotros”. Cada vez es más frecuente ver cómo les gusta el lenguaje escatológico a los legisladores, pues no es la primera vez.

Presumen corcholatas ‘padrinazgos’ en BC

En Baja California, pese a los escándalos de la gobernadora y sus audios con presuntos agentes estadounidenses, los ánimos preelectorales no solo no se apagan. En días recientes ha circulado que Jesús Alejandro Ruiz Uribe, exdelegado del Bienestar, anda presumiendo su supuesta cercanía con la lideresa nacional de Morena, Ariadna Montiel, rumbo a la contienda interna de aspirantes a candidatura a la gubernatura. Se comenta que el exfuncionario –señalado en su momento de presunto enriquecimiento oculto– incluso ha pasado la ‘charola’ para financiar su campaña como corcholata morenista. ¿Qué dirá al respecto doña Ariadna?

El PRI, calentando propuestas de campaña

El PRI de Alito Moreno llevará a cabo en las próximas semanas ‘Diálogos por la seguridad’, una serie de foros regionales en Tijuana, Guadalajara, Mérida y Monterrey, así como un seminario nacional en la Ciudad de México sobre el tema, donde participarán especialistas en materia de seguridad y que servirán al tricolor para construir su Programa de Seguridad y Paz, que presentarán como oferta política en la elección. Además de los expertos, participarán exgobernadores de Coahuila como Rubén Moreira o Miguel Riquelme, que compartirán sus experiencias para pacificar los territorios.

La visita de la presidenta a Toluca

La visita de Claudia Sheinbaum a Toluca dejó en claro la excelente coordinación entre la Federación y el Estado de México. Al final de la mañanera en el C5, quedó la sensación de que hay dos mujeres trabajando en serio por el mismo objetivo. Claudia elogió la honestidad y cercanía de Delfina. Esta, a su vez, mostró resultados en seguridad, educación, finanzas y desarrollo. Ingresos récord, más apoyos sociales y obras que avanzan. Todo con austeridad y transparencia. Quedó la impresión de que, cuando hay coordinación y ganas reales, el Estado de México puede avanzar. El futuro del Estado de México se ve prometedor con dos lideresas comprometidas con la transformación y 18 millones de habitantes eso esperan.

“Ceci” y “K7”, guardianes mexiquenses

Con la novedad de que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentó, en el marco de la mañanera, a “Ceci” y “K7”, dos robots incorporados al C5 de la entidad para fortalecer, dijo, la atención y seguridad. Mientras la morenista puso énfasis en que estas mejoras tecnológicas se realizaron con recursos estatales y sin solicitar préstamos, “Ceci” informó que sus funciones incluyen videovigilancia, monitoreo coordinado, reconocimiento facial, lecturas de placas, atención al 911 y casos de violencia contra mujeres. Ojalá que estos avances tecnológicos sirvan para mejorar la seguridad de la entidad.