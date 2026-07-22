¿Agentes rusos en México?

Con la novedad de que la presidenta, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó que agentes de inteligencia rusos operan en México, bajo coartadas de ser diplomáticos, para recopilar información sobre territorio estadounidense, pidió a la cancillería, a cargo de Roberto Velasco, presentar un informe al respecto. Este asunto, según Washington, ha generado fricciones con el gobierno mexicano durante varios años. A juzgar por la manera en que la mandataria respondió, es un asunto de la menor importancia. Hasta parece película de los 60 del siglo pasado.

UNAM indagará ‘misterio’ en examen de admisión

Luego de la polémica por el repunte de puntajes perfectos y número de aciertos en el examen de admisión a licenciatura 2026 de la UNAM, que por primera vez se realizó en línea, la Máxima Casa de Estudios salió a intentar apagar el incendio y anunció que, por instrucción del rector Leonardo Lomelí, se elaborará un informe sobre el proceso de selección de ingreso y se integrará una comisión técnica con expertos que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso. El anuncio se da luego de días de un acalorado debate en redes sociales.

Tabasco, negar la realidad

Por “responsabilidad de los medios”, en Tabasco “no hay que decir que se ha incrementado” la violencia, demandó José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno. Sin dejar un segundo de mascar ostentosamente su chicle, el funcionario exigió “irse a la estadística”, pues presume que “hemos bajado la incidencia delictiva”. Lo malo es que más allá de las estadísticas citadas por el hermano de AMLO son una realidad las recientes atrocidades, como los cuerpos desmembrados de dos personas hallados en bolsas ayer mismo en una ranchería del municipio de Centro. La víspera, fue abandonada una cabeza humana en una hielera… y así las últimas semanas. Pero dice don Ramiro, que el único problema es que La Barredora y el CJNG se están disputando la plaza. ¡Aaah bueno…!

Encuentros en BC; en política nada es casualidad

A pocos meses de que arranque el año electoral, las reuniones nunca son casuales, y menos en política. Ayer, Jaime Bonilla, presidente del PT en Baja California, se reunió con Dante Delgado, fundador de MC. El encuentro se da a poco de que el exgobernador volvió a la opinión pública por aquellos señalamientos de la actual mandataria, Marina del Pilar, respecto de que él sería el culpable de los audios que se filtraron donde la góber ofrece apoyar al FBI con temas de seguridad para un beneficio personal.

Pide consejero no esperar a que TEPJF frene pre-precampañas

El consejero Martín Faz afirmó que el INE debe emitir lineamientos para regular las pre pre-campañas porque, dijo, su función constitucional “no es únicamente organizar elecciones, sino garantizar en todo momento condiciones de equidad, certeza e imparcialidad”. El consejero dijo que esperar a que el Tribunal Electoral ordene emitir las reglas significa renunciar al deber preventivo del INE. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño.

Levantan paro en Economía del Poli

La comunidad de la Escuela Superior de Economía del IPN determinó levantar el paro que alumnos inconformes mantenían desde el pasado 27 de abril. En una encuesta en la que participaron mil 184 estudiantes, 59% de la comunidad aceptó levantar el paro que mantenían y entregar las instalaciones, mientras que 41% se pronunció por el no. La reanudación de actividades es el primer avance de las mesas de negociación que mantienen las autoridades educativas con alumnos y que perfila concluir el conflicto en esa casa de estudios.