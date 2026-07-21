Da El Mayo respiro

Vaya respiro que han de haber tenido más de un político mexicano, luego de que el abogado de Ismael El Mayo Zambada hiciera una importante aclaración: “Mi cliente no está cooperando con los fiscales, no está acusando a ningún funcionario. No ha hecho tratos (...)”. Les ha de haber vuelto el alma al cuerpo a quienes, desde el poder público, fueron cómplices por años del jefe del Cártel de Sinaloa.

Precampaña anticipada

Parece que a Julieta Ramírez, senadora morenista con licencia que aspira a ser candidata en Baja California, le tiene muy sin cuidado aquella denuncia del PAN local por presuntos actos anticipados de campaña. La legisladora, también conocida como La Julietona, presumió que inició la semana con caminata en “la cenicienta del Pacífico” –Ensenada, pues–, ataviada con rompevientos y café en mano. De ahí se fue a una mesa de diálogo con la industria de la construcción de la entidad. Actividades comunes en actos de precampaña o campaña. Pero bueno, si el INE no les pone límites, los morenistas andan como ratones en fiesta cuando no está el gato en casa.

Agradecimiento ibérico

Sin duda, España y México volvieron a estrechar lazos. Aunque no hayan ofrecido plenamente disculpas por la Conquista y ayer la misma presidenta entregó un oro a la Furia Roja –hecho que dio lugar a sinfín de memes evocando a un posible coraje de Cuauhtémoc–, esos tíos reconocieron el cariño mostrado por los aztecas, pues la embajada agradeció “el apoyo mostrado a la selección”, y la embajada, encabezada por Juan Duarte Cuadrado, hasta hizo un reconocimiento por el papel como anfitrión de la Copa Mundial. La encuesta de este diario demostró que España era el claro favorito de la afición mexicana.

¿Denuncias o abono a las campañas?

La dirigencia de MC en la Ciudad de México denunció a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante la Contraloría por el posible desvío de 3 mil 300 millones de pesos que serían destinados para contrarrestar las inundaciones en la ciudad y que, acusan los naranjas, no se ven en las calles, pues en cada lluvia se siguen registrando anegaciones. La queja se suma a otra que presentó MC contra Brugada por la “ajolotización” de la ciudad. Ambas denuncias seguramente terminarán archivadas, pero bien que le sirven al partido para su estrategia de cara a la elección del próximo año.

Rechazo a acotar el ejercicio del voto

La presidenta Sheinbaum hizo ayer una férrea defensa en favor del voto libre y los derechos de la mujer ante los peligrosos planteamientos realizados de parte de dos prominentes desconocidos del panismo: Natalia Torres y Javier Albarrán, quienes, pese a que solo en su casa los conocen, expresaron un par de brillantes ideas: la primera planteó que el acceso al voto pudiera estar condicionado a quienes acrediten conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado y sus instituciones, mientras que el segundo planteó el “voto por familia”, es decir, que el sufragio sea considerado como un acto familiar y no individual. ¿De dónde habrá sacado tales especímenes el blanquiazul?

Advierte la ONU por operativos mundialistas

Mientras Clara Brugada festejó ayer la actuación de su gobierno en el desarrollo del Mundial, expertos de la ONU alertaron por las interferencias, intimidación y acoso contra familiares de desaparecidos que protestaron durante la Copa del Mundo. Recordaron que los Estados están obligados a garantizar los derechos a la libertad de reunión y expresión pacífica, así como garantizar que las víctimas lleven sus actividades legítimas libres de intimidación, represalias o interferencias indebidas, como ocurrió con los operativos para evitar que las protestas se acercaran al Azteca.