Día clave para El Mayo en NY

Brian Cogan, juez de la Corte Este de Nueva York, emitirá hoy la sentencia contra Ismael El Mayo Zambada. Será otra resolución trascendental en Estados Unidos y en México. Ya está cantado que le darán prisión de por vida, pero falta definir dónde pasará sus últimos días, en un hospital penitenciario o en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, donde está su exsocio, Joaquín El Chapo Guzmán. Con esta sentencia podría también quedar sepultada la posibilidad de que Zambada delate a quienes por más de cuatro décadas lo protegieron y llevaron al Cártel de Sinaloa a ser una de las más poderosas organizaciones criminales del mundo. El Mayo optó por el silencio y por eso aceptó esa vía.

Armonía con España

Ayer la presidenta Sheinbaum no solo compartió palco con Donald Trump y Mark Carney, sino que estuvo conversando con el rey de España, Felipe VI, y su esposa Letizia, ambos invitados también a la final del Mundial en Nueva Jersey. Por lo que se pudo ver en fotografías que circularon en redes sociales, la charla fue bastante amena. Menos mal que se hicieron las paces con España a inicios del Mundial.

Ambiente propicio

Y no cabe duda que el Mundial fue un ambiente propicio para distender ánimos y favorecer acercamientos. Ayer el canciller mexicano Roberto Velasco compartió en sus redes que para él fue un “gusto saludar al secretario de Estado de EU, Marco Rubio”. El secretario mexicano mencionó que felicitó a su homólogo “por la gran labor de su país en la organización de la final en Nueva Jersey”. Velasco se ufanó de que “el mundo fue testigo del primer torneo organizado por tres países y de todo lo que México, Estados Unidos y Canadá podemos lograr cuando trabajamos juntos”.

Se le juntan las multas al PRI

Por tanto violar la ley electoral, al PRI de Alejandro Moreno ya no le salen las cuentas y en julio el INE le descontará 17.8 millones de pesos de su ministración mensual, una suma que el tricolor considera desproporcionada. Por ello, el partido solicitó ‘una mano’ al Tribunal Electoral, para que el descuento de la multa no se haga en julio, pues con la redistribución del financiamiento para otorgarle a PAZ y Somos México lo que por ley les corresponde, sus finanzas ya están mermadas. No obstante, el magistrado Reyes Rodríguez perfila desechar la impugnación de el tricolor, pues el INE actuó conforme a lo que establece la ley.

Morena se queda sin dirigente en la CDMX

Héctor Díaz Polanco anunció ayer su separación del cargo de dirigente de Morena en la Ciudad de México, luego de un año y ocho meses de haber sido ungido en el cargo. El veterano izquierdista, del ‘ala dura’ de Morena, dijo que es “un momento oportuno” para dejar la dirigencia y que regresará a la academia. La baja se da a poco más de un mes de que inicie el proceso electoral en la capital, donde se renovarán las 17 alcaldías y el Congreso. Por cierto, que el morenista parecería más diplomático de Venezuela, pues un día sí y el otro también la embajada sudamericana se la pasaba haciendo eco de sus mensajes.

Juego ríspido

Vaya choque el que protagonizaron en redes sociales Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y Luis Felipe Calderón Zavala. Resulta que el retoño del expresidente Felipe Calderón criticó a la presidenta Sheinbaum porque, consideró, “se le hace más austero viajar a la final más costosa de la historia, en la ciudad más cara del mundo. No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla”. La morenista Citlalli, en defensa de la inquilina de Palacio, soltó que “se hereda la estrechez de mente” y “tu padre es el ser menos querido en México, quizás por eso su abuso de alcohol”. Adiós al Fair Play.