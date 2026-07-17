La “burla” de Víctor Rodríguez

Nada bien cayó entre diputadas del PAN el “perdón” al exdirector de Pemex Víctor Rodríguez que le otorgó su propia esposa, María Felicia Jiménez, luego de las agresiones sufridas. Kenia López, Paulina Rubio y Noemí Luna rechazaron la decisión de la jueza Consuelo Adrian Correa. “Es indignante ver que quien enfrenta una acusación por violentar a una mujer puede salir de un juzgado sonriendo, burlándose y regresar a la comodidad de su casa”, deslizó molesta Kenia, presidenta de la Cámara de Diputados. Por eso recomendó que “la violencia debe detenerse desde su primera manifestación, antes de escalar al feminicidio”.

Pobrecito de Marx

La “austeridad republicana”, además del sector salud y educativo que no la ve llegar sin medicinas o sin infraestructura, ha dejado una víctima más: el mismísimo Marx Arriaga, aquel burócrata de la ‘4T’ que no quería dejar su hueso en la SEP y se atrincheró por días en las que eran sus oficinas. Resulta que el obradorista lanzó un lamento en X porque, gracias a que no le han pagado su liquidación, no puede pagar su hipoteca. “¡No puedo más!”, lamentó y se quejó: “Prefiero regalarlo todo que dejar que Santander lo remate. Pasaron más de 6 meses sin recibir mi liquidación de SEP y no puedo más con los malditos intereses. Si alguien busca una casa en juaritos, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro”. Más de uno ya le tomó la palabra.

Ya hace falta una limpia en la FGR

Donde hace falta un limpia es en la FGR de Ernestina Godoy. Y no estamos hablando de esos rituales para alejar los malos espíritus, sino de una purga de malos elementos. Ayer, por ejemplo, se dio a conocer que un agente del MP, encargado de combatir a la delincuencia organizada, era líder de una banda de la delincuencia organizada. Se trata de José Iván ‘N’, adscrito a FEMDO, quien a la vez lideraba una banda de policías de la AIC, madrinas y secuestradores. En uno de sus más recientes “golpes” exigieron 60 millones de pesos, sí, 60 millones, para liberar a una persona secuestrada. Así las cosas.

Alerta por diarrea explosiva

Una de cal por las que van de arena, dicen. Con la novedad de que el gobierno de Estados Unidos, que frecuentemente lanza alertas de viaje a nuestro país por la violencia que prevalece, ayer recibió una sopa de su propio chocolate. Resulta que el gobierno mexicano emitió un aviso preventivo de viaje ante el brote de ciclosporosis que se registra en Estados Unidos, que es mejor conocido como “diarrea explosiva”. Así que, ¡mucho cuidado!

El grito de Morena en la ONU por los migrantes

Más allá de las denuncias y procesos legales que ha iniciado el gobierno de México, ahora el líder de los diputados de Morena anunció que enviará una carta a las oficinas de la ONU, otra a la CIDH y una más hasta el Tribunal de Justicia de La Haya, para “visibilizar la violación de los derechos de migrantes por parte del ICE y de autoridades migratorias de EU”. Aunque dijo que hará llegar primero el borrador de esta carta al PRI y al PAN para pedir su apoyo, con él o sin él la enviará como presidente de la Junta de Coordinación Política del Palacio Legislativo.

A reforzar vínculo con Canadá

El canciller Roberto Velasco iniciará este fin de semana una gira de trabajo en Canadá para dar seguimiento al Plan de Acción acordado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney. Sin duda, una relación necesaria a cuidar en América del Norte. Ya ven, por aquello de que la que se tiene con Estados Unidos un día sale raspada y al otro le ponen sal a la herida.