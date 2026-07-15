La CNTE volverá a las calles

La sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestará mañana en las instalaciones de la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEP, ante el presunto incumplimiento de las autoridades de los acuerdos firmados en la minuta de la mesa tripartita. Aunque la movilización se estima no tendrá las dimensiones de las registradas durante el plantón, el magisterio disidente advierte que no quitará el dedo del renglón hasta que se cumplan los acuerdos. Lo cierto es que ahora ya no tienen el factor Mundial para ejercer presión y amagos.

Denuncian por daños a patrimonio… ¡a funcionarios del INAH!

El extitular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, y otros 26 funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por la presunta destrucción de 47 monumentos arqueológicos durante la construcción del Tren Maya y la construcción del parque Balam Tun. La denuncia fue presentada por investigadores del instituto los días 7 y 8 de julio ante el daño irreversible que presuntamente causaron los funcionarios señalados. Ver para creer…

Las batallas de los verdaderos jueces

Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Zacatecas, fue suspendida ayer, indefinidamente, del cargo al que accedió tras la elección judicial de 2025. Aunque suene raro, se trata de un logro de los empleados del juzgado, quienes se quejaron de ella por su incompetencia e incluso descaro de pedirle a la IA que redactara sus sentencias. En el juzgado recuerdan que desde su llegada le exigieron apegarse a los principios de profesionalismo y excelencia, pero su respuesta fue denunciar a su personal por vía penal. Varios empleados, incluidos jueces que fueron degradados a secretarios, se vieron obligados a renunciar. Al final, los empleados ganaron la batalla. Ahora van por su destitución.

Reprochan doble vara

Para Mario Vázquez, senador del PAN, la presidenta sí mide con doble vara, pues ahora justifica la conversación de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, con agentes de Estados Unidos abordando disposición para colaborar con información de temas de seguridad, a fin de recuperar su visa, hecho que solo da cuenta de que está “toda temerosa”, dijo. Pero no fuera el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua que desmanteló un narcolaboratorio con agentes de la CIA, y “fue regañada prácticamente 20 días” y acusada de traición a la patria, se quejó el legislador.

México tiene Vida hace su luchita

La primera batalla de la organización México tiene Vida en su camino para que el Tribunal Electoral revierta la decisión del INE de negarle su registro como partido político tendrá lugar este miércoles: magistrados discutirán la impugnación que presentó la organización liderada por Jaime Ochoa contra la sanción por 2.5 millones de pesos que le impuso el árbitro electoral por diversas irregularidades. La decisión que tomen los jueces electorales marcará el rumbo del resto de impugnaciones que presentó la organización, por lo que será una discusión clave.

Andy va solo

Quién se va a poner a querer competirle al junior. El dirigente de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, reveló que hasta el momento Andrés Manuel López Beltrán, Andy, es el único militante que ha manifestado su interés por competir por la candidatura a la diputación federal del Distrito 06 de Tabasco. En la mayoría de los municipios, distritos locales y federales de la entidad ya existen al menos dos corcholatas interesadas, pero acá nadie quiere hacerle sombra al hijo del líder máximo. Bueno, al menos no harán la pantomima de simular competencia para legitimar su candidatura.