Apapacho opositor

Vaya recibimiento que Esteban Villegas, gobernador de Durango, dio en su estado el fin de semana a la presidenta Claudia Sheinbaum. El priista aseguró que cuando los gobiernos trabajan unidos, las familias son las que ganan. Y hasta pidió el respaldo de sus acarreados: “Oigan, háganme todos un gran favor, se los pido, y démosle un aplauso amoroso, cariñoso, sincero, lagunero a la primera presidenta de México y decirle, es bienvenida, presidenta, aquí a Durango”, soltó. Se le ha de haber arrugado el bótox de coraje a cierto político campechano que lleva las riendas de lo que queda del tricolor.

Prioridades consulares

Esperemos que, después de su festejo cumpleañero en Chiapas, María Elena Nena Orantes, cónsul de México en Houston, ya esté de vuelta en Estados Unidos, pues resulta que, en plena tragedia de la muerte de un mexicano en manos del ICE, la diplomática andaba de fiesta por su estado natal y en reunión con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Chiapas. Tan importante fue su onomástico que hasta recibió felicitaciones de una revista de estilo de vida. En fin, así sus prioridades.

Simulación en pre-precampaña

Lo prometido es deuda, y si no, pregúntenle a Ariadna Montiel, presidenta de Morena, quien, como dijo, estaría acompañando a Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, en sus asambleas de la defensa de la patria. No duden que, al momento de la llamada encuesta para definir candidato en Guerrero, el pueblo bueno mencione al guerrerense, aunque no aparezca en el listado oficial, y así se termine acatando lo que “el pueblo manda”.

Polémico fichaje de Somos

Somos México se estrenó apenas como partido político y ya comenzó a recibir críticas de sus propios militantes por un fichaje polémico. Y es que el partido, dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo, designó a Xavier Nava, excalcalde de la capital potosina por el PAN, como dirigente de la fuerza política en aquellas tierras. La molestia de los militantes de Somos México radica en que Nava es un ‘cartucho quemado’, pues ha pasado por la mayoría de los partidos, incluido Morena, fuerza que lo abanderó en la elección de 2021 en la contienda por la capital y que por cierto perdió. Si lo que busca el partido es presentar una opción diferente para atraer votos, no esperen que Nava abone a ese propósito.

Nuevo antimonumento

“México, campeón en desaparición”, es la frase que se lee en el antimonumento que colocaron ayer familias de personas desaparecidas en el Ángel de la Independencia para denunciar la crisis que suma 135 mil personas cuyo paradero es desconocido. El antimonumento tiene la forma del escudo de la selección nacional y sustituye al águila devorando a la serpiente por una pala que familias ocupan en cada jornada para buscar a sus familiares. El antimonumento se suma al corredor en Paseo de la Reforma que recuerda las heridas abiertas del país.

“Si no están felices, retírense del país”

A la dirigente estatal de Morena en Colima, Mitsuko Márquez, se le ocurrió una brillante solución para resolver el descontento por los problemas que hay en México: irse al extranjero. Durante una conferencia de prensa, la morenista declaró: “Todo aquel que no esté feliz en este país debería de retirarse de este país”. La declaración generó indignación, pues, lejos de ofrecer una solución real a los problemas que aquejan a los mexicanos, muestra un profundo rechazo por el derecho a disentir en un país tan diverso como México.

De manteles largos

Los legisladores veracruzanos anduvieron de fiesta. Ayer, los morenistas Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal y el senador Manuel Huerta andaban en pleno festejo por su cumpleaños. El senador presumió la partida de pastel en un restaurante austero, portando playera con la frase “Relájate Huerta”. Seguro, la celebración del esposo de dato protegido fue más pro, ya ven que eso de la austeridad no se les da.