Cepillan a Noroña de lista de aspirantes

“Por urbanidad política, por inteligencia”, Gerardo Fernández Noroña está en la lista de descartables para la presidencia del Senado, aseguró Ignacio Mier, coordinador de Morena. No crean que por la polémica que siempre arma, sino porque son 67 senadores guindas y hay que considerar a todos los que han acompañado “en la agenda legislativa”. Aunado a que –dijo– se requiere “responsabilidad institucional”. Ahora sí que, como diría Noroña, “Lástima, Margarito”.

Caso Mayo, descuidos en casa

Fiel a su estilo de ejercer crítica dentro del oficialismo, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara baja, resaltó que si bien la actuación de Estados Unidos en el caso de El Mayo pudo ser una violación a la soberanía, es claro que hubo descuido en México: “No supieron qué pasó, hay una omisión del gobierno. Puede que sea omisión o puede que sea descuido”, dijo cuando se le preguntó si las autoridades se durmieron.

Consejeros perfilan pedir mayor presupuesto

El Consejo General del INE se encuentra afinando los últimos detalles de su anteproyecto de presupuesto para 2027, año en el que tendrá lugar la elección más grande de la historia –sí, otra vez, léase ya como eslogan–, y el consejero Jorge Montaño ya reveló que se prevé duplicar el gasto en algunas áreas ante el incremento de insumos y capacitaciones. El detalle no es pedir, pues quien tiene la última palabra es la Cámara de Diputados, que en los últimos años ha castigado el presupuesto del árbitro electoral.

Todo quedó en un leve reproche

La presidenta Sheinbaum lanzó ayer un tibio “jalón de orejas” a sus correligionarios los diputados morenistas Cuauhtémoc Blanco y Javier Taja, así como a las alcaldesas de Cuautitlán, Juana Carrillo, y de Villaflores, Valeria Rosales, quienes no siguieron los postulados de “austeridad” y “justa medianía”, y pagaron hasta 100 mil pesos por un boleto para partidos del Mundial. Sin embargo, la morenista desvió la atención y lanzó su dedo flamígero contra el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, quien acudió al México vs. Inglaterra en el Azteca en un palco de lujo con múltiples acompañantes, lo cual, dijo, debió ser muy costoso.

Alista impugnación

Y hablando del polémico senador Fernández Noroña, aunque dijo que no se escudará en el fuero, adelantó que alista impugnación contra la sentencia del Tribunal de Michoacán por acreditarle violencia política de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. Argumentó que sus dichos nunca fueron enfocados al género. Ah, pero eso sí, no recordó que incluso la llamó “fascista”. El morenista aseguró que sus expresiones se amparan en la libertad de expresión y son propios del debate político.

¿Fin a los “aviadores”?

El diputado federal priista Mario Zamora lanzó ayer una propuesta de reforma para terminar con los “aviadores” en el gobierno, y se dice en San Lázaro que la aprobarían las bancadas de la ‘4T’. Plantea establecer penas de 10 a 20 años de inhabilitación a quienes cobren un salario sin trabajar, así como a los funcionarios que operen, validen o encubran estos esquemas. Debido a que “es una práctica que históricamente se ha dado en todos los gobiernos”, en la Comisión de Justicia nos dicen que “hay al menos cinco iniciativas” sobre el tema, y que “se prevé el voto a favor de la mayoría” morenista. A ver si se atreven.

Piden más mantenimiento y menos estética en el Metro

Ya con menor fiebre del Mundial en la CDMX, duro reclamo hizo la diputada federal del PAN Genoveva Huerta al director del Metro, Adrián Rubalcava. Le reprochó que “el Metro necesita mantenimiento más que cosas estéticas”. Por eso, le recomendó “devolver los cuatro candelabros estilo barroco europeo, de 56 mil pesos cada uno, instalados en Metro Hidalgo, y sumar ese presupuesto de un cuarto de millón para la compra de refacciones de buena calidad”. Cara nos salió la “manita de gato” barroca.