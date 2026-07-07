Otra “prueba de fuego” para la ‘4T’

En las coordinaciones parlamentarias de la ‘4T’ en San Lázaro anticipan que lo que viene en el segundo semestre del año será “otra prueba de fuego”. No solo porque “habrá heridas” en el proceso interno para nominar a los “coordinadores estatales” rumbo al 2027, sino que “ya se dejó ver que será complicado llegar a acuerdos en reformas que vienen”, sobre IA, combate a la corrupción, freno a la intervención extranjera en elecciones, entre otras. Al respecto, el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, solo confió en que “espero que logremos construir consensos” y estimó que será una agenda “muy fuerte, muy pesada”. Ya se verá si de verdad es productiva.

Falla la Corte en favor de la alcaldesa de Acapulco

Quien debe estar más que agradecida con los ministros de la Corte es Abelina López, alcaldesa de Acapulco. Y es que el pleno declaró inconstitucional la decisión de la Auditoría guerrerense de fiscalizar 898.6 millones de pesos que, en 2023, la Federación le entregó al municipio, por presuntas anomalías que implicarían inhabilitación para ocupar cargos públicos. La SCJN dijo que no se trata de una exoneración, pues la Auditoría Superior de la Federación aún puede, si así lo decide, fiscalizar dichos recursos y, en su caso, aplicar sanciones. La Corte le da oxígeno para su campaña como corcholata morenista para el gobierno de Guerrero.

Brasil pone sus barbas a remojar

Contagiado quizá por las alertas encendidas en México por el discurso amenazante de la administración Trump, el gobierno de Brasil admitió temer que Estados Unidos aproveche su decisión de calificar como terroristas a las dos mayores organizaciones criminales del país como pretexto para una eventual intervención militar en su territorio. El canciller Mauro Vieira advirtió a la Cámara de Diputados que la clasificación unilateral adoptada por Washington puede generar “riesgos concretos” para la soberanía, y que existe “la posibilidad del uso de la fuerza militar de Estados Unidos en territorio brasileño”. La incertidumbre se esparce hacia el sur del hemisferio.

Advierten contra “mapachismo electoral” de Morena

Hablando de los procesos internos de Morena y sus aliados, en el PAN ya encendieron los “focos rojos” de alarma, por el manejo que el partido guinda hace entre la gente, según dicen, de los programas sociales y el abierto reparto de recursos con fines electorales. “Le apuestan a la compra de voluntades y así van a operar en la elección de 2027, al puro estilo de un ‘mapachismo electoral’ de la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, quien fue secretaria de Bienestar, y que ahora ha instruido encender la maquinaria clientelar”, alertó la panista Paulina Rubio. Pues habrá que estar vigilando con lupa.

Respuesta a rumor ecuatoriano

La presidenta Claudia Sheinbaum, ante la diseminación del rumor de que los jugadores de la selección de futbol de Ecuador fueron amenazados por el narco para que ganara México, acusó una campaña “de odio a México” de la “derecha” con vínculos con “grupos a nivel internacional” que buscan “afectar a gobiernos del pueblo”. Ante ello aseguró que su administración busca “garantizar el derecho a la información y, al mismo tiempo, denunciar permanentemente estas noticias falsas”.

Impugnaciones sui generis en el TEPJF

La organización Interacción y Empatía para Todos impugnó ante el Tribunal Electoral la negativa del INE de otorgarle el registro como partido político nacional. Llama la atención que la organización pelee el registro aun cuando no celebró ninguna de las 200 asambleas requeridas y afilió apenas a ocho personas de las 256 mil que exige la Ley. Dicen que la esperanza muere al último, pero ese sí es un caso sui generis.