Ministra muy ‘cobrona’

La autollamada ministra del pueblo, Lenia Batres, pretende que paguen impuestos los beneficiarios de la clase trabajadora cuando solicitan los fondos de la cuenta de retiro del trabajador fallecido y, por si no fuera suficiente, quiere que se graven legados y herencias de todos los mexicanos. Espíritu recaudador que puede desatar tormentas innecesarias.

Aplican la cuauhtemiña al exgóber de Morelos

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y exgobernador de Morelos, vivió ayer un momento de tensión cuando se dirigía al Azteca para el México-Inglaterra. Y es que el también comentarista fue increpado por un grupo de personas que lo identificó cuando viajaba por Periférico Sur en su camioneta machuchona. “¡Samir vive!”, le gritaban en referencia a Samir Flores, un activista ambiental asesinado en 2019 durante el gobierno de Blanco. Además de los gritos, los inconformes rayonearon con aerosol la Lincoln del exfutbolista con la frase FIFA go home! Hay heridas que no cierran y la de Samir parece una de ellas.

Longoria y las lecciones del Mundial

Lo que no lograron Ana Guevara ni Rommel Pacheco, la campeona raquetbolista Paola Longoria lo hizo solo en año y medio desde MC. Como diputada federal y presidenta de la Comisión del Deporte dio un raquetazo desde el Palacio Legislativo y celebró que consiguió un incremento histórico de 80 millones de pesos, lo que la convierte en la primera presidenta de esa comisión en alcanzar un aumento de este tipo. Y aprovechó para decir que el Mundial debe ser “la oportunidad de consolidar al deporte como política pública seria” y que, “servir para detonar la detección temprana de talentos y visibilizar otras disciplinas”. Ojalá la escuchen en San Lázaro al aprobar el Presupuesto.

El Legislativo dice que “cumplió con la tarea”

Aunque no hay trabajo legislativo, los altos mandos en la Cámara de Diputados aseguraron que el Poder Legislativo “cumplió también con su tarea frente al Mundial”. Y es que, de acuerdo con la presidencia de la Mesa Directiva y la Jucopo, “concluyeron una ruta legislativa”: aprobaron cuatro monedas conmemorativas, se organizó un mundialito legislativo para promover el futbol, se otorgó un reconocimiento a Mikel Arriola como presidente de la Federación Mexicana de Futbol, se suspendieron labores o hubo “trabajo a distancia”. Lo malo es que ahora hay que esperar la cuenta de lo que hicieron.

Diputados “naranjas” se ponen el sombrero de Grecia

Los diputados federales de MC aprovecharon el momento, se subieron al tren y se pusieron también, públicamente, el sombrero de Carlos Manzo y hoy de Grecia Quiroz. La vocera de los diputados “naranjas”, Laura Ballesteros, anunció que, debido a que la reforma electoral aprobada en Michoacán por Morena, PRI, PAN, PT y PVEM lastima a las candidaturas independientes, especialmente al Movimiento del Sombrero, convocarán a un parlamento abierto, a un diálogo con la ciudadanía, especialistas, autoridades electorales y organizaciones sociales, a fin de revisar los alcances de la reforma. Lo que caiga es bueno para MC.

Doble discurso

Un tanto hipócrita el comentario de Jorge Álvarez Máynez, presidente de MC. El fin de semana se unió a las burlas contra Liam Gallagher, vocalista de Oasis que auguró un triunfo de la selección inglesa 3-0 contra México, usando una frase de sus canciones: “Stop crying your heart out, Liam Gallagher. Mañana (domingo), con todo con México”, y hasta añadió una imagen del logo de la banda modificado como “oasisí”. ¿Por qué hipocresía? Hemos visto que el emecista es asiduo visitante del pub inglés más famoso en la capital mexicana.