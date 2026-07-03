Otro episodio en la Corte de Lenia contra las empresas… que perdió

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ventiló un asunto fiscal en el que la empresa FEMSA contaba con una resolución favorable en materia de impuestos. Cabe recordar que el litigio de FEMSA contra el SAT llegó a la Corte a insistencia de Lenia Batres, pasando por encima de la cosa juzgada, lo que valió la crítica no solo de la comunidad jurídica, sino también de inversionistas y expertos en economía por el mensaje que se estaba enviando. Al discutirse en el pleno de la Suprema Corte, ocho de los nueve ministros se pronunciaron porque el recurso de revisión fiscal era notablemente improcedente, es decir, que no existía materia de impugnación. Además, insistieron en que incluso las reformas legales en materia de ese recurso no eran aplicables, pues a ninguna ley puede darse efecto retroactivo en contra de los gobernados. La única de las ministras que votó en contra fue Lenia Batres, quien en reiteradas ocasiones ha mostrado su resistencia a hacer justicia en favor de las empresas mexicanas. El caso de FEMSA no constituye un episodio aislado. La ministra ha mantenido una postura consistente a favor de que la Suprema Corte conozca y resuelva litigios fiscales promovidos por el SAT contra grandes empresas, a pesar de no cumplirse con los requisitos que establecen las leyes, argumentando la necesidad de salvaguardar el erario.

Tunden a Calderón… ¿y el líder panista?

Apenas se asomó Felipe Calderón para celebrar, en sus redes sociales, que ayer hizo “20 años que ganamos las elecciones más competidas en la breve y joven democracia mexicana” y que su gobierno “no dudó en tomar decisiones por el bien de México”, y de inmediato la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, lo tundió. “Llegaste a la Presidencia mediante un fraude, sin autoridad democrática ni legitimidad. Por eso decidiste imponer una guerra irresponsable para sostenerte por la fuerza, desatando la etapa más sangrienta de nuestra historia”. ¿Y el líder panista, Jorge Romero?... Ah, no, ese trae pleito casado con Calderón.

Triste final para Kenzo

Desafortunadamente, la historia de Kenzo, el tigre de bengala blanco que había escapado de un refugio en el Estado de México, no tuvo final feliz. Después de cinco días, autoridades lo localizaron; sin embargo, según explicó la Profepa, a pesar de que le lanzaron sedantes, el animal intentó atacar al personal, por lo que se le tuvo que disparar. Fue atendido sin lograr salvarle la vida. La Asociación de Zoológicos y Criaderos de México acusó inexperiencia del personal involucrado.

Reunión de Segob y FGR con madres buscadoras

Con todo el poder del Estado y a domicilio, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se fue hasta Tabasco a combatir el crimen organizado de La Barredora. Acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el gobernador morenista del estado, Javier May, sostuvieron ayer una mesa de trabajo con madres buscadoras, agrupadas en 56 colectivos de la región. En una de las zonas más violentas del país, las funcionarias federales ofrecieron paz, justicia, bienestar y atención con dignidad a las familias de las víctimas. Ya era hora.

Menos dependencia y más diversificación

La inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, reveló que, mientras Estados Unidos decidió no prorrogar la vigencia del T-MEC por otro plazo de 16 años, hay otras economías interesadas en invertir en México. Prueba de ello es que recibirá la semana próxima a su homólogo de Suiza, Guy Parmelin. Además, agregó, en septiembre, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, también visitará nuestro país. De acuerdo con la mandataria, esto forma parte de una estrategia para diversificar mercados y reducir la dependencia comercial de nuestros vecinos del norte.