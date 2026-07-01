“Buscapiés” que asustan en Morena

El nerviosismo entre los 277 aspirantes a “coordinadores estatales” y futuros candidatos de la ‘4T’ en 17 estados para 2027 está a tope. Así lo dejó ver ayer la presidenta nacional morenista, Ariadna Montiel, quien, ante reporteros, pidió “no hacer caso” de las listas “falsas” de los posibles elegidos que circulan en redes sociales, porque solo buscan “desestabilizar a nuestro movimiento, dividirnos, desinformarnos”. Los “buscapiés” no funcionarán porque “todo lo definirán las encuestas” y los “cursos de formación política”, advirtió. Lo malo es que Citlalli Hernández dijo que tienen hasta diciembre para definir candidaturas. ¿Aguantará la olla de grillos?

‘Instrucción’ presidencial

Ayer, la presidenta Sheinbaum sugirió al INE, que encabeza Guadalupe Taddei, “revisar permanentemente” “la promoción personal” pautada del gobernador de Nuevo León, Samuel García, la cual calificó de ilegal. Si bien forma parte de la atribución del instituto, la solicitud presidencial deja ver que ¿el INE no está haciendo su trabajo? Es pregunta.

ASF, sin “calentar motores”

Mucho sorprendió ayer a diputados y comunicadores el escaso primer trabajo de 33 auditorías entregado por la nueva Auditoría Superior de la Federación al Legislativo, sobre la Cuenta Pública 2025. “Nos tomamos un tiempo para organizarnos”, fue la respuesta del auditor Aureliano Hernández. Apenas “estamos tomando los espacios” en oficinas, dijo. “No han calentado motores, argumentan que están llegando y que se concentraron en reorganizarse al interior de la ASF”, deslizó el acucioso diputado panista y maestro en Administración Pública, Saúl Téllez. Auditores, ¡or-ga-ní-cen-se!

Prefestejo de peso

Particular prefestejo se inventó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pues armó un reto de levantar 250 mil libras, “una meta imposible para una sola persona, pero alcanzable gracias al trabajo en equipo”, en vísperas de la Independencia de su país. Ahí se le vio incluso calentando con lagartijas con todo y su corbata puesta. Muestra de que el estilo no se pierde, aunque el reto sea complicado. No solo eso, sino que editó un video para que pareciera que el presidente Trump reconoce su hazaña.

Da tribunal esperanza a El Jardinero

Un tribunal colegiado decidió ayer revisar un juicio de amparo promovido por Audias Flores Silva, exjefe regional del CJNG, contra su extradición a Estados Unidos. La decisión se tomó luego de que un juez desechó el amparo de este sujeto apodado El Jardinero y quien, según autoridades federales, peleó el liderazgo del Cártel Jalisco tras el abatimiento de El Mencho. Flores Silva está preso en El Altiplano, por lo que será el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito el que podría ordenar que se frene la entrega. Aunque, como ha ocurrido con 92 capos, la autoridad siempre tiene la facultad de entregarlo, con o sin amparo.

Juez busca poner fin a la novela epistolar de El Chapo

Gordon P. Gallagher, juez de Colorado, cerró ayer, formalmente, la demanda civil que a mediados de 2024 presentó Joaquín El Chapo Guzmán, alegando violaciones a sus derechos humanos en la prisión de Florence, una de las más seguras de Estados Unidos. Sin tomar en cuenta las cartas que el otrora líder del Cártel de Sinaloa envió al juez Cogan, donde además pidió ser devuelto a México, el juez Gallagher validó la solicitud del gobierno estadounidense en la que pidió desestimar dicha demanda. “Se ordena que este caso sea cerrado”, dijo. ¿Será el punto final a la telenovela epistolar de El Chapo?