Lloverán quejas entre guindas

Legisladores de Morena advierten que muy pronto en la Comisión de Honestidad y Justicia del partido “habrá de todo” y “lloverán quejas” por la lucha de las coordinaciones estatales, es decir, las candidaturas a los gobiernos de los 17 estados y sus alcaldías. Ya vieron, según dicen, que los senadores Emmanuel Reyes y Ricardo Sheffield “se están dando con todo” por la alcaldía de León y ya anticiparon denuncias. En Chihuahua “estallará la bomba” entre Cruz Pérez y Andrea Chávez, alertan. Ya tendrán trabajo en el partido en el que, según afirman, hasta ahora no hay una sola denuncia.

Diputados en campaña

Por cierto que la presidenta prácticamente dio luz verde a que los legisladores de la llamada cuarta transformación no pidan licencia para participar en sus pre-precampañas electorales, como sí solicitó a los funcionarios federales. O al menos así se puede interpretar, pues la mandataria afirmó que esa es una decisión que deben tomar los partidos. O sea, el líder de los diputados guindas puede dormir tranquilo porque no se le irá un centenar de sus levantamanos. Y por cierto Monreal también validó el hecho y señaló que es completamente legal.

La peligrosa línea de difundir listas

De qué sirve que la presidenta Sheinbaum destaque que se está llegando a un acuerdo con la CIRT para que los lineamientos no se interpreten como censura, si por otro lado su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, recurre a la vieja práctica de difundir listas. La morenista salió –desde luego con la venia o instrucción de Palacio– a dar un listado de comunicadores y medios que “difunden ataques” contra la ‘4T’. “Se cruzó una línea peligrosísima”, advirtió Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado. Ah, pero Alcalde niega que sean “listas”, sino “un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”. Mejor que no aclare.

Morenistas, por revertir castigo

Las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla, interpusieron ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena un recurso de revisión contra la suspensión provisional de sus derechos partidistas, luego de que les impusieran la medida cautelar por burlarse de los adultos mayores en un pódcast. La comisión admitió los recursos, pero ya la dirigente de los guindas, Ariadna Montiel, advirtió que se tendría que sancionar el caso. Difícil panorama para las legisladoras.

Las futboleras prioridades de MC

El dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, tiene clara su agenda: las cosas que a él le gustan y como última expresión de esa premisa solicitó formalmente a la autoridad antimonopolio que analice y en su caso se investigue a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Liga MX por eliminar de manera definitiva el sistema de ascenso y descenso deportivo a partir de la temporada 2026-2027. Cabe destacar que el dirigente naranja es un asiduo asistente a eventos deportivos y musicales, donde por cierto se le ha visto muy alegre. Más allá de que, por cierto, tenga razón.

“Informaciones a medias”

Un claro ejemplo de las “informaciones a medias” que el gobierno de la ‘4T’ anuncia en las conferencias mañaneras es el referente al abasto de medicamentos del sector salud, nos comentó ayer el meticuloso doctor y diputado del PAN, Éctor Ramírez Barba. Como secretario de la Comisión de Salud en el Palacio Legislativo, sostiene que “el gobierno reporta un 98.1% de piezas de medicamentos entregadas en el IMSS, pero el gasto de las familias en medicinas aumentó 41.4% entre 2018 y 2024” y que “millones de mexicanos siguen buscando atención en farmacias y servicios privados”. Parece que las cuentas no salen.