Alito, candil de la calle

Lo que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, nunca aplicó ni logró al interior de su partido, lo pregonó ayer ante representantes de 75 institutos políticos de 30 países de América Latina y el Caribe. Los conminó a “trabajar por la unidad, el diálogo, la construcción de acuerdos y la democracia”, cuando en el tricolor se peleó y se deshizo de prácticamente todas las figuras que le hacían sombra y se agandalló al Revolucionario Institucional. Lo único que queda claro son sus verdaderos objetivos: en su partido se impuso ya por 13 años como dirigente y en la Copppal permanecerá hasta 2030. Lo que bien se aprende…

Y Morena sigue en la fiesta

Ni los golpes de Trump con el T-MEC, ni sus filtraciones sobre narcopolíticos, ni los muertos en el Ángel por las aglomeraciones que no pudo evitar el gobierno de Clara Brugada le amargaron la fiesta ayer a Morena. Ellos prendieron velitas y celebraron los ocho años “del triunfo del pueblo” con el “proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador”, el 1 de julio de 2018. Hace ocho años “la cuarta transformación cambió el rumbo del país y consolidó un nuevo modelo basado en la justicia social, la defensa de la soberanía nacional y el combate a la corrupción”, festinó el CEN morenista en sus redes sociales.

Laura Itzel, en dos pistas

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, al parecer ya ejerce doble cargo, pues ayer informó que pidió a la subsecretaria de Mujeres, Ingrid Gómez, atender a la esposa de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, evidenciado ejerciendo violencia doméstica. O sea, ya dio instrucciones cuando todavía no ejerce como secretaria de las Mujeres, cargo que hace unos días la presidenta adelantó la daría una vez que concluya su encargo en la conducción del Senado. De paso admitió que el exfuncionario fue su asesor cuando formó parte del consejo de la empresa estatal. Le reconoció su capacidad en el tema energético; sin embargo, acotó, “caras vemos, corazones no sabemos”.

Pronósticos pamboleros

Muy confiado se vio Liam Gallagher, líder junto con su hermano Noel de la legendaria banda Oasis, del compromiso de la selección inglesa frente al Tri en el Azteca este domingo. “Creo que vamos a golear a México 5-0”, auguró el músico británico, cuyo máximo éxito, “Wonderwall” se ha convertido en una suerte de himno de los ingleses en los partidos. Un dato nomás para atemperar el optimismo de mister Gallagher: la selección mexicana como local nunca ha perdido contra la de ‘los tres leones’. Y, en el Azteca, en 1969 empataron y en 1985 un gol de Luis Flores le dio la victoria a México. See you next sunday!

Morenizan al INEHRM

Ayer la presidenta Sheinbaum firmó un decreto para convertir al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INEHRM, en una institución de investigación y docencia, en la que, en el marco del octavo aniversario del triunfo de la ‘4T’, se impartirán licenciaturas, maestrías, diplomados y seminarios bajo la línea ideológica de “izquierda”. El director del instituto, Felipe Arturo Ávila, reveló que la mandataria instruyó invitar a académicos pro-‘4T’, como Enrique Semo, Lorenzo Meyer y Armando Bartra, entre otros, para “cerrar filas” para “detener” las “amenazas para la civilización” que representa el ascenso de las derechas y las ultraderechas en América Latina.

Politizar el Mundial

Y hablando de los pupilos de El Vasco, su triunfo tuvo ecos en la sesión de la Comisión Permanente, pues algunos legisladores vistieron la verde. Lo malo es que no faltó quien politizara el tema. Sí, Gerardo Fernández Noroña. Ayer acusó que la oposición quería que “el Mundial fracasara, y no solo no fracasó, sino que ayer (martes) el pueblo salió a festejar”. El morenista no quiso ver que en la oposición sí apoyan al Tri, pues la priista Carolina Viggiano fue de las que portó la playera, y el propio Ricardo Anaya, coordinador de los panistas, promovió su pronóstico para el domingo con un 2-0 frente a Inglaterra.