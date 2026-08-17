La ignorancia también sentencia

Lenia Batres quiso dar una lección de historia y terminó exhibiendo sus propias limitaciones. Sin ser historiadora, pontifica sobre la Conquista con una mezcla de simplificación, sesgo ideológico y una seguridad inversamente proporcional al rigor de sus argumentos. No analiza la historia: la acomoda para que coincida con su visión política. El problema no es que Batres escriba mal de lo que no domina. El problema es que ocupa una silla en la Suprema Corte. Porque quien primero decide qué quiere creer y después acomoda los argumentos para justificarlo no debería impartir cátedra; mucho menos justicia constitucional. Una mala columna se olvida. Una ministra sin rigor puede hacerle mucho daño a México.

Desafuero de Alito, “tiran la bolita” a Segob

Nos comentan en la bancada de Morena en San Lázaro que, para su plenaria privada del 30 de agosto, preparan un “especial planteamiento” a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que “se defina si iremos o no al desafuero de Alito Moreno”. Si hay quienes están en contra de los desafueros y los juicios políticos, “pues es hora de ‘tirar la bolita’ a Gobernación, ¿no?”, retan los morenistas. En otra pista, el diputado tapatío Carlos Palacios Rodríguez se pronunció porque “por su actitud entreguista con EU, es tiempo de ponerle el último clavo al ataúd del priista”. Ya se verá lo que hacen en la ‘4T’ con esa “papa caliente”.

Otro panista en la mira por huachicol

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, apuró a la fiscal Ernestina Godoy y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a “poner en la mira de la justicia”, dijo, al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también huachicolero, como Ernesto Ruffo, señaló. Y es que asegura que hay pruebas de que “Cabeza de Vaca dio contratos por 208 millones de pesos a la empresa Maytrack S.A. de C.V., propietaria del predio donde fue localizada la instalación clandestina con casi 4 millones de litros de combustible ilegal”. ¿Será que irán contra otro panista?

Fin al empoderamiento femenino en el Congreso

Aunque dejarán sus cargos hasta el 30 de agosto, hoy se despiden las presidentas de las mesas directivas del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo Juárez, y de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Casi como si se hubieran coordinado, las dos presentan este lunes sus informes del año que estuvieron al mando del Congreso. Lo que sí es un hecho es que en San Lázaro ya está acordado que llegará al puesto un hombre, el diputado oaxaqueño Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, como tercera fuerza política. En el Senado, la mayoría guinda no ha llegado a acuerdos. La realidad es que se acaba el empoderamiento femenino en los altos mandos de la actual legislatura.

El PRI con ternurines

Ya no sorprende que a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, se le vaya la lengua en mencionar N cantidad de groserías contra el oficialismo. Quizá en el partido saben que eso no abona a la imagen, y al menos en su propaganda en redes sociales tratan de contrarrestar el discurso Alito con la fórmula de… ¡ternurines! Desde hace unas semanas, las cuentas del tricolor han echado mano de estos animalitos humanizados para promover sus propuestas o recordar las acciones que el viejo PRI hacía como gobierno.