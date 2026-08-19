La ‘ministra del pueblo’ y la falta de cortesía

En la sesión de ayer de la SCJN se discutía una serie de controversias constitucionales. De pronto, la ministra Lenia Batres se levantó y abandonó la Sala de Plenos. La discusión siguió, pasaron casi 10 minutos y la autodenominada “ministra del pueblo” seguía ausente. Llegó el momento de la votación y todos los ministros emitieron su voto, saltándose el turno de Batres, que aún no regresaba. Luego vino un silencio, en espera de que regresara Lenia, quien llegó casi corriendo, aún sofocada y con risa en la boca. Ni una disculpa ofreció por hacer esperar al pleno. Cuestión de modales.

Temen que sede del INE se vuelva ring de box

La llegada como representante del PRI al INE de Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado más conocido por echar pleito a los morenistas Arturo Ávila y Noroña que por su trabajo legislativo, prendió las alarmas entre consejeros, pues temen que el escudero de Alito Moreno convierta la ‘herradura de la democracia’ en ring de box. De entrada, el dipuhooligan retrasó la discusión de puntos importantes por la insistente defensa altisonante de su líder. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, tuvo que leerle la cartilla y recordarle que el reglamento le permite solicitar la fuerza pública para sacarlo si arma desmanes. Se va a poner bueno el show en Viaducto Tlalpan.

Integración del Tribunal Electoral, en el limbo

Ante la sorpresiva renuncia de la magistrada Mónica Soto, la designación de su relevo para la integración del equipo completo del Tribunal Electoral quedó en el limbo. El diputado Ricardo Monreal deslizó los contratiempos que hay en la Permanente para los nuevos nombramientos, pero asegura que el Tribunal puede operar sin problemas sin dos de sus integrantes; que se analiza si se llama a quien quedó en la segunda posición de la elección judicial del 2025. En pocas palabras, no saben qué harán en el Legislativo.

Expertos meten el hombro por Somos México

Un grupo de especialistas en temas jurídicos y electorales presentó ante el Tribunal Electoral un recurso en el que exponen argumentos para que esa autoridad revoque la decisión del INE de ordenar a Somos México cambiar su identidad. Entre los promoventes del recurso se encuentran José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Corte, y María del Carmen Alanís, exmagistrada electoral, y buscan incidir en la discusión que el TEPJF ha ido pateando semana tras semana.

Calderón y su festejo blanquiazul

Quien anduvo de festejo ayer fue Felipe Calderón, pues llegó a su cumpleaños 62. Desde temprana hora, su esposa, la diputada panista Margarita Zavala, compartió que le cantaron las mañanitas y le llevaron un pastel… decorado con granillo blanquiazul, los colores del PAN, partido al que el expresidente renunció. La mayoría de sus velitas también fueron en este tono. Fue notorio que el PAN se acordó de él ya entrada la tarde, pues le extendió una felicitación, vía X, casi rayando las 17:00 horas.

Ve exministro ‘atropello’ a la Constitución con renuncia de Soto

El ministro en retiro Javier Laynez advirtió que la renuncia de Mónica Soto al Tribunal Electoral atropella la Constitución, pues no expone ninguna causa grave que la justifique, aun cuando así lo exige la Carta Magna. Ante la eventual aprobación de la renuncia por parte del Senado, el jurista advirtió que “interpretar las normas a conveniencia, atropellando la Constitución, se está volviendo la regla en México”.