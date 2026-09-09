Se atoran “coordinadores” guindas

Los acuerdos no van bien en la dirigencia nacional de Morena y la designación de los 12 “coordinadores” o abanderados estatales que les faltan para la elección de 2027 todavía ‘no tiene horario ni fecha en el calendario’ guinda. También, hace más de una semana se aprobó su convocatoria para definir a sus “coordinadores distritales” para aspirantes a diputados, pero la frenó y no se ha publicado. “Ya les avisaremos”, se informó en el CEN. “No está nada fácil la definición”, nos dicen los legisladores federales morenistas. La lista se quedó en los aspirantes a Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa.

MC vs. MC por desacato a la Corte

La omisión del Congreso de Jalisco, con mayoría de MC, de aprobar el derecho a la identidad acorde al género de menores de edad provocó un enfrentamiento en el partido naranja. Ayer, destacados emecistas, como la diputada Patricia Mercado, firmaron un pronunciamiento en el que condenan la negativa de los legisladores naranjas de acatar la sentencia de la Corte para legislar las infancias trans, y advierten que la decisión refleja “una pérdida de la identidad progresista e incluyente” del partido. Los firmantes del pronunciamiento exigen un cese al bloqueo legislativo, ya que afecta los derechos de las infancias jaliscienses.

Echándole leña a la narrativa del narco

El gobierno del presidente Donald Trump ha insistido en que en México gobierna el narco. Cierto o no, los propios mexicanos alientan esa narrativa. Se ha vuelto común enterarnos de servidores públicos, de todos los niveles, vinculados al crimen organizado, incluso, algunos ya detenidos. El más reciente caso es el de Nancy Beatriz Ortega Olazagasti quien, siendo funcionaria de Tecate, Baja California, gobernado por el morenista Román Cota, fue detenida en agosto por querer entrar al vecino país con metanfetamina. Y luego nos quejamos.

Cariñitos al Verde

Quien no se puede quejar por falta de cariño es Armando Melgar Bravo, senador del PVEM, quien recibió tres calurosos abrazos de parte de Alejandro Moreno, senador y presidente del PRI, con quien ya se apalabró para votar en contra de la reforma para vetar la doble nacionalidad para cargos de elección popular. En el encuentro que tuvieron en el Patio del Federalismo resaltó lo amigables que se mostraron uno al otro, pero sobre todo los tres apapachos, con todo y sobadita de espalda, que le dio el líder tricolor.

Regalito a Inzunza

Y hablando de quien dice ser “narconada”, la senadora Paloma Sánchez parece que no piensa soltarlo, pues ayer atiborró el escaño de Enrique Inzunza con carpetas gruesas por la cantidad de expedientes de personas víctimas de violencia, desaparecidos y desplazados en Sinaloa. El lugar del sinaloense resultó insuficiente y Alfonso Cepeda, senador de Morena y compañero de bancada, le tuvo que hacer un espacio al resto del ‘regalito’ que le llevó la priista.

Todos los caminos llevan al tío Ojeda

Epigmenio Mendieta, abogado de Manuel Roberto Farías Laguna, señalado junto con su hermano Fernando de liderar una red de huachicol fiscal que operó desde la Secretaría de Marina, reveló ayer que los documentos hallados por la FGR en una bodega rentada por el ex vicealmirante están firmados por su tío, el exsecretario José Rafael Ojeda Durán. Por ello, pidió que el exfuncionario declare ante el juez y, con ello, de una vez por todas, diga lo que sabe del caso.