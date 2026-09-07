La “mala jugada” de Fox con Alito

Nada bien cayó entre algunos panistas “prudentes” la reunión pública del expresidente Vicente Fox con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. La calificaron de una “mala jugada”, “con corbata roja priista y todo”, porque dijeron que no se ha formalizado nada con el tricolor sobre una eventual alianza y que “debió esperarse, actuar con prudencia”. Y la reacción en Morena tampoco se hizo esperar. “No estamos frente a una nueva oposición, estamos viendo la reorganización de la mafia del poder”, expresó la dirigencia guinda en sus redes sociales. “Los hechos hablan por sí solos”, anotó el partido que dirige Ariadna Montiel.

Va el PAN de nuevo contra Andy

Va de nuevo el PAN contra Andrés Manuel López Beltrán y ahora ante el INE. La bancada panista en San Lázaro y la dirigencia azul en la Ciudad de México presentarán hoy una queja contra Andy por sus “actos anticipados de campaña” en Tabasco. Resulta que desde principios de agosto el hijo de AMLO inició recorridos, casa por casa, en el Distrito VI federal de su estado, de donde quiere ser diputado federal en los comicios de 2027. Tal vez los azules no se enteraron, este fin de semana, del argumento del hijo del expresidente, quien dijo que “seguirá con la gente, casa por casa, todos los días”.

Responsabilidad morenista

La inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, en su gira del fin de semana por el Informe de gobierno, ha insistido en culpar de todos los males del país al neoliberalismo que, subraya, gobernó durante 36 años. Tan solo ayer, en el acto masivo realizado en Monterrey, culpó a De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto de “empobrecer” al país. Morena lleva ocho años en Palacio Nacional, seis de ellos son responsabilidad del jefe político de Morena, López Obrador.

Le dan su lugar a poeta

Buenas noticias para Nayarit. Resulta que la presidenta Sheinbaum confirmó que el aeropuerto de Tepic conservará el nombre de Amado Nervo, luego de tres años de movilización ciudadana y cultural encabezada por Lorena Elizabeth Hernández, fundadora del Festival Letras en Nayarit, para impedir que el nombre de uno de los escritores más importantes fuera sustituido por la marca comercial “Riviera Nayarit”. La defensa del poeta cobró fuerza el 27 de agosto, cuando el festival lanzó una iniciativa en Change.org respaldada por destacadas figuras de la cultura, entre ellas Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Juan Villoro, Laura Esquivel y Enrique Serna.

Arremeten contra Colosio

Ahora, Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, lanzó una afrenta contra el senador Luis Donaldo Colosio, de MC. “Es un hombre muy inconsistente. Bueno, alguien por ahí le reclamó, está pidiendo él que se aclare el asesinato de Carlos Manzo y el de su padre le vale madre. Pues ese es el tamaño de sus contradicciones”. De ese tamaño la arremetida contra el legislador naranja. Parece que caló en lo más profundo el discurso del sonorense el pasado 1 de septiembre.

Campaña intensa en Michoacán

Cómo se ve que la contienda electoral está con todo, principalmente en algunos estados como Michoacán. “Tengo la conciencia tranquila y las manos limpias”, afirmó Grecia Quiroz al denunciar la existencia de una campaña intensa orientada a desprestigiar su imagen y la gestión del gobierno. Asimismo, la alcaldesa de Uruapan aseveró que no permitirá tales señalamientos y sostuvo que serán los hechos y los resultados institucionales los que hablen por la administración, confiando en que las acciones respaldarán su postura.

El desafío del crimen

Dos hechos que se dieron a conocer ayer evidencian que los grupos del crimen organizado en México no se tientan el corazón a la hora de desafiar a las Fuerzas Armadas. En Guerrero, un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado, esto luego de obligarlo a grabar un video –que se difundió en redes sociales–, donde acusa a sus mandos de tener ligas con Los Ardillos y Los Tlacos. Y en Chiapas dejaron dos cabezas humanas a 500 metros de la base del Ejército mexicano en el municipio de Benemérito de las Américas, en la Selva Lacandona.