Se adelantan al reparto del PEF 2027

A cinco días de que llegue a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, ya desde ayer arrancaron las protestas frente al Palacio Legislativo en demanda de recursos. El Sindicato de Trabajadores de la UNAM efectuó un mitin en demanda de más dinero para la Máxima Casa de Estudios, que incluye un aumento de 20 por ciento a sus salarios, prestaciones, equipos de trabajo, entre otras exigencias. Y hasta amenazaron con irse a huelga si no son atendidos. Otra papa caliente para el rector Leonardo Lomelí… y para los diputados.

Vienen 20 reformas contra la corrupción

Los discursos y las leyes contra la corrupción y la impunidad aumentan cada día, pero nada resuelven. El problema persiste y por eso están a punto de llegar a San Lázaro otras 20 leyes y reformas, en la iniciativa anticorrupción de Palacio Nacional. Otra vez van contra el huachicol, el fuero, “la protección indebida de políticos”, reformas a fiscalías anticorrupción y al sistema de auditorías. “Tengan confianza, en la ‘4T’ se va a radicalizar la lucha contra la corrupción y la impunidad”, clamó el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Más y más leyes, pero menos resultados.

SCJN ordena adelantar paridad en Guerrero

La SCJN invalidó ayer diversos artículos de la recién reformada Ley Electoral en Guerrero. El artículo 14 bis y el segundo transitorio (derogados) ordenaban a todos los partidos postular únicamente a mujeres en 20 municipios que en su historia solo han sido gobernados por hombres. La reforma, que parecía excelente, para garantizar la paridad, fue derogada porque la ley preveía la medida en forma escalonada hasta 2033. Ministros y ministras dijeron que no hay tiempo para garantizar dicha paridad, por lo que se debe garantizar que esos 20 municipios, incluido Tlapa e Iguala, tengan alternancia para 2027.

Ponen freno a advertencia de fraude electoral

Aunque aún no ha iniciado el proceso electoral, las advertencias de fraude ya comenzaron a asomarse en el INE y la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, les puso un freno en seco. El representante de Somos, Marco Baños, acusó que la flexibilización de los lineamientos para el tratamiento de las boletas “planchadas”, es decir, que no presentan ningún doblez y por ende fueron introducidas por externos, abre la puerta al fraude. Taddei Zavala le respondió: “Si usted quiere venir a creer que va a ganar votos insultando… maestro, los votos se ganan en territorio”. Cada vez crece más la tensión en la llamada herradura de la democracia.

INE abre la puerta a observadores de casilla

Los servidores de la nación podrían colarse como observadores de casilla, luego de que ayer el Consejo General del INE eliminó, a propuesta de la consejera Frida Gómez, la compulsa para verificar que los aspirantes a observadores no sean dispersores de programas sociales de la actual administración. Ahora, solo bastará una manifestación bajo protesta de decir verdad para que el Instituto le crea a los servidores ¡que no son servidores! La decisión prendió alertas entre la oposición, pues consideran que facilita que el gobierno meta las manos en la elección.

“Fuertes declaraciones”

La senadora Claudia Anaya no tuvo empacho en señalar que son “fuertes declaraciones” las que hizo el ex vicealmirante Roberto Farías, quien presuntamente operaba una red de huachicol fiscal, en una carta pública. La priista hizo énfasis en que “los verdaderos responsables están en el gabinete, en el Senado y en Morena”. En la misiva, el exmarino denunció que lo están utilizando como un “chivo expiatorio” y aseguró que la Secretaría de Marina mantiene bloqueada la información necesaria para su defensa. Parece una bomba de tiempo.